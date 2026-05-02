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Dimite un concejal socialista de un municipio de Valencia por "episodios de estrés"

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València, 2 may (EFE).- El concejal socialista de Náquera (Valencia) Víctor Navarro ha presentado su dimisión después de sufrir "diversos episodios de estrés elevado" que le llevan a "parar" y tomarse un tiempo, según ha indicado en un comunicado.

El concejal habría dimitido como concejal tras dar positivo en drogas en un control policial en la madrugada de este 1 de mayo, según publican varios diarios. Preguntado por EFE por esta cuestión, Víctor Navarro se ha remitido al comunicado emitido y ha pedido respeto para él y para su familia.

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El también portavoz del grupo socialista afirma en ese comunicado que ha sido un honor ejercer como jefe de la oposición durante estos tres años, y agradece el apoyo de su agrupación y de quienes confiaron en él dándole su voto, así como al pueblo de Náquera por "el orgullo de haber sido representante" del municipio en este tiempo, según se ha difundido en redes sociales.

Fuentes socialistas han indicado que Navarro tendrá que dimitir también de sus cargos orgánicos, ya que es secretario general local y forma parte de la ejecutiva comarcal y del comité nacional.

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Además, la dirección provincial del PSPV-PSOE planteará la creación de una gestora que dirija el partido en la localidad. EFE

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EFE

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