32-26. Jakub y los hermanos Salinas rubrican la victoria del Bidasoa

Irun (Gipuzkoa), 2 may (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun suma y sigue en este tramo decisivo de la temporada y con una actuación sobresaliente del portero Jakub Skrzyniarz (44 % de paradas) y la aportación ofensiva de Rodrigo y Esteban Salinas, que sumaron 10 goles, hizo imposible el sueño de puntuar del Villa de Aranda.

Ningún aficionado bidasotarra lo veía fácil antes del partido a pesar de la clasificación de unos y otros, y los arandinos enseguida dejaron claro que buscaban el triunfo y alcanzaron dos goles de renta en el minuto 10, con Tomas Jánosi y el portero Vasco Teixeira plenos de acierto.

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La venganza de los ex, con el polaco Sladkowski y Asier Iribar cedidos por el Bidasoa, dio vida al Villa de Aranda hasta el descanso, pero la aportación del polaco Skrzyniarz y los chilenos Salinas impulsó la iniciativa de los locales.

El Bidasoa pisó el acelerador en el segundo tiempo, otra vez con Rodrigo Salinas de faro ofensivo, y el Villa de Aranda, con un 25-18 mediado ese periodo, fue consciente de que sacar puntos en Artaleku era una quimera y que iba a tener que seguir peleando por la permanencia en sus partidos de casa.

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- Ficha técnica:

32 - Bidasoa-Irun: Skrzyniarz, Leo Maciel -porteros- Xabi González (3), Piotr (2), Esteban Salinas (6), Nevado (4), Xabi Tuá (2), Dariel García (2), Furundarena (1), Valles, Jevtic (1), Mujika, Gorka Nieto (3, 1 de pen.), Cavero (4, 2 de pen.), Rodrigo Salinas (4, 1 de pen.), Peciña.

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26 - Balonmano Villa de Aranda: Vasco Teixeira, Luca Santos - porteros-, Arias (1), Pinillos (1), Huix (1), Martínez Ayres, Rogonovs (1), Sladkowski (4), Jánosi (4, 2 de pen.), Jovic, Asier Iribar (5, 2 de pen.), Poveda, Tamayo (1), Kiko Pereira (1), David López (6), Borns (1).

Marcador cada cinco minutos: 4-4; 5-4; 7-8; 11-11; 14-13; 17-13 -descanso-; 18-15; 22-18; 25-18; 27-19; 32-26.

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Árbitros: Javier Álvarez y Jon Bustamante. Excluyeron a Jevtic (2), Nevado, David López, Huix y Pedro Martínez.

Incidencias: encuentro de la jornada 27 disputado en el polideportivo Artaleku ante unos 1.800 aficionados, con cerca de un centenar de seguidores arandinos. EFE

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