Puric también debuta con el primer equipo del Atlético

Madrid, 2 may (EFE).- El central Aleksa Puric, defensa del filial del Atlético de Madrid, entró en el minuto 97 del partido de este sábado de LaLiga EA Sports contra el Valencia para debutar con el primer equipo rojiblanco, al igual que hicieron, minutos antes, tanto Iker Luque como Miguel Cubo.

Puric reemplazó en el tiempo añadido a Javi Boñar, lateral también del filial. EFE

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