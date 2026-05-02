12-12 (5-3). España gana a Estados Unidos en penaltis y encarrila la Superfinal

Redacción deportes, 2 may (EFE).- La selección española ganó a Estados Unidos en los penaltis 5-3 tras un trabajado empate (12-12) en el tiempo reglamentario de la segunda jornada del Grupo A de la División 1, y dependerá de sí mismo para sellar su billete a la Superfinal de Sídney.

En Rotterdam (Países Bajos), sede del torneo preliminar, la vigente campeona olímpica dio un paso clave hacia la clasificación, ya que incluso con una derrota en penaltis ante Hungría este domingo (15:45 CET) le bastará para avanzar a la liguilla de campeones y asegurar su presencia en la gran cita internacional del verano, en un calendario sin Mundial ni Europeo.

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El encuentro fue una batalla de máxima igualdad, con alternancias constantes en el marcador y pequeñas rentas para ambos equipos. El combinado dirigido por Jordi Valls encontró en su juego coral la vía para sostenerse en el partido, con una aportación ofensiva repartida entre Elena Ruiz, Paula Camus, Paula Leitón e Irene González, todas ellas con dos goles, mientras que Jenna Flynn lideró a Estados Unidos con cuatro tantos.

La gran diferencia llegó bajo palos. Martina Terré volvió a ser decisiva con hasta doce paradas, culminada con la detención del segundo lanzamiento de la tanda a Jovana Sekulic. En el otro lado, la portería estadounidense no tuvo el mismo impacto: Isabel Williams, la portera del Astralpool Sabadell firmó una parada y Amanda Longan, cuatro.

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En la tanda decisiva, España mostró mayor sangre fría. Bea Ortiz, Elena Ruiz, Paula Crespí, Ari Ruiz y Carlota Peña firmaron un pleno de acierto, mientras que el fallo estadounidense terminó de decantar el duelo, que acabó con triunfo español por 5-3 en los penaltis y 17-15 en el cómputo global. EFE

avm/jl

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