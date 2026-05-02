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2-2. Empate que deja a la Cultural casi hundida y al Cádiz a merced de sus rivales

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León, 2 may (EFE).- El Cádiz vio como se le escapaban en el descuento dos puntos que podrían haberle dado una gran dosis de tranquilidad, pero tendrá que depender de otros rivales -Huesca y Mirandés- para no caer al descenso, tras verse igualado por el colista, Cultural Leonesa, al que el punto de poco le sirve.

En el inicio, mejor arranque local en cuanto a intenciones, con dos amonestaciones -una por cada equipo-, pero que pronto dio paso a un choque cerrado, con miedo por ambas partes y mostrando los dos equipos el porqué de su mala dinámica, la peor en números de toda la categoría en el nuevo año.

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Sin embargo, pudo la Cultural adelantarse en el marcador con un balón filtrado por Chacón que aprovechó Rafa Tresaco para batir a Víctor Aznar, pero siendo anulado el tanto por centímetros.

En los últimos minutos de la primera mitad se agitó el encuentro, primero con una galopada en solitario de García Pascual, tras envío de Climent, que se topó con Edgar Badía y de lo que pudo ser el 0-1, se pasó en instantes al tanto local que adelantaba al equipo de Rubén de la Barrera con un balón a la banda izquierda de Bicho que encontró a Homam cuyo centro, tras no encontrar rematador llegó a Víctor Moreno que fusiló con la izquierda.

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Poco les duró la alegría a los leoneses que, tras un saque de esquina cedido por Tomás Ribeiro, los cadistas sacaron provecho del saque en corto sobre Antoñito, que buscó posición para rematar y encontrar la portería para el empate.

Nada más iniciarse el segundo periodo, pudo una Cultural herida volver a tomar la delantera tras un centro de Tresaco que intentó controlar con el pecho Climent pero se adelantó Víctor Moreno que chocó con Aznar antes de ceder atrás y que marcara Chacón, aunque el colegiado señalizó la falta.

Fue De la Barrera el primero en mover su banquillo buscando frescura y magia en su ataque, pero fue su máximo goleador Chacón el que, tras un buen remate de Iván Calero, buscó con intención el palo largo pero se le fue por poco el balón.

El Cádiz mostraba su mayor peligro en las acciones de estrategia a balón parado, pero mostrando un perfil más defensivo que buscando la portería de Badía y esperando su oportunidad en alguna contra, cosa que logró con su mejor jugador, Antoñito, con un disparo que engañó al guardameta local que hizo la estatua.

Todo parecía encaminado al primer triunfo del equipo gaditano en la segunda vuelta pero en el descuento, un balón picado por Javier Fernández "Bicho" dejó solo a Sergi Maestre que, tras controlar y con la puntera, ponía el definitivo 2-2.

Ficha técnica:

2- Cultural Leonesa: Badía; Víctor García (Collado, M. 84), Rodri Suárez, Tomás Ribeiro, Homam; Tresaco (Iván Calero, M. 58), Radoja (Maestre, M. 67), Bicho, Víctor Moreno (Hinojo, M. 84); Chacón y Sobrino (Lucas Ribeiro, M. 67).

2- Cádiz: Aznar; Díaz, More, Recio, Climent (Sergio Arribas, M. 82); Suso, Diakité, Joaquín, Antoñito; Lucas (Ocampo, M. 78) y García Pascual (Dauda, M. 78).

Árbitro: Salvador Lax (comité murciano). Amonestó a Víctor García (M. 4), Lucas Ribeiro (90+4) por Cultural Leonesa; Iker Recio (M. 2), Diakité (M. 72), Suso (M. 88) por el Cádiz.

Goles: 1-0, Víctor Moreno (M. 43); 1-1, Antoñito (M. 45); 1-2, Antoñito (M. 79); 2-2, Maestre (90+2)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésimo octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio Reino de León ante 8.511 espectadores. Un centenar de aficionados cadistas. Antes del inicio del encuentro el capitán culturalista, Rodri Suárez, recibió el homenaje por sus 100 partidos con el equipo. Se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del exdirigente culturalista, Santos Llamas.EFE.

fps/jl

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EFE

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