Espana agencias

Un policía de Ceuta declara por venta de lotería premiada en investigación a red de narcos

Guardar

Ceuta, 1 may (EFE).- La Policía Nacional ha tomado declaración esta semana a un agente de la Policía Local de Ceuta en el marco de la investigación por la presunta venta de lotería premiada en relación con la red de narcotráfico asentada en Ceuta, Andalucía y Galicia y que derivó en el hallazgo de un narcotúnel.

La investigación relacionada con esta red investiga si la lotería adquirida por el Club San Urbano de la Policía Local -que resultó premiada el 22 de diciembre y repartió 2,1 millones de euros con 6.000 euros por décimo- se pudo usar para blanquear dinero, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

PUBLICIDAD

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) ha abierto esta línea de investigación tras la detención de un agente de la Guardia Civil -actualmente en prisión- que presuntamente ofrecía dinero por boletos premiados, según revelaron las escuchas telefónicas.

Las escuchas recogidas en el sumario de la operación han revelado una coincidencia en el tiempo con determinadas conversaciones del agente del instituto armado, que ofrecía dinero a cambio de décimos premiados.

PUBLICIDAD

Los investigadores de la Udyco han atribuido al guardia civil la compra de décimos premiados de la Lotería de Navidad como método para blanquear dinero. Por ello, esta semana ha sido citado a declarar un agente de la Policía Local al que le tocó la lotería de Navidad.

Además de este agente, han prestado declaración otras personas con décimos premiados en el pasado sorteo navideño en Ceuta.

Esta red está relacionada con el narcotúnel hallado en el polígono industrial del Tarajal y que une la ciudad de Ceuta con Marruecos.

Las primeras informaciones han apuntado a que este narcotúnel tiene 19 metros de largo hacia el fondo de la tierra, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, y todavía se sigue trabajando en su interior porque está inundado de agua. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Localizan en el Rastro de Madrid un bajorrelieve robado hace 27 años en Badajoz

Infobae

FundéuRAE: tilde en monosílabos prefijados ('superyó', 'megaplán'...)

Infobae

Dos menores, a disposición de la Fiscalía por incidentes junto al Consulado de Israel

Infobae

Feijóo ataca al Gobierno el 1 de mayo: "El trabajo ha de servir para vivir no sólo pagar"

Infobae

Sánchez destaca los avances y derechos para los trabajadores con récord de empleo

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

VanDyck, experto en economía: “Sin un EEUU que abrace el libre comercio, la alternativa es la expansión y Mercosur es la gran oportunidad para la UE”

DEPORTES

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16

Quién es el padre de Rafa Jódar, la figura que ejerce de entrenador de la joven estrella y es el único que ocupa el banquillo