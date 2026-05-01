Un policía de Ceuta declara por venta de lotería premiada en investigación a red de narcos

Ceuta, 1 may (EFE).- La Policía Nacional ha tomado declaración esta semana a un agente de la Policía Local de Ceuta en el marco de la investigación por la presunta venta de lotería premiada en relación con la red de narcotráfico asentada en Ceuta, Andalucía y Galicia y que derivó en el hallazgo de un narcotúnel.

La investigación relacionada con esta red investiga si la lotería adquirida por el Club San Urbano de la Policía Local -que resultó premiada el 22 de diciembre y repartió 2,1 millones de euros con 6.000 euros por décimo- se pudo usar para blanquear dinero, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

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La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) ha abierto esta línea de investigación tras la detención de un agente de la Guardia Civil -actualmente en prisión- que presuntamente ofrecía dinero por boletos premiados, según revelaron las escuchas telefónicas.

Las escuchas recogidas en el sumario de la operación han revelado una coincidencia en el tiempo con determinadas conversaciones del agente del instituto armado, que ofrecía dinero a cambio de décimos premiados.

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Los investigadores de la Udyco han atribuido al guardia civil la compra de décimos premiados de la Lotería de Navidad como método para blanquear dinero. Por ello, esta semana ha sido citado a declarar un agente de la Policía Local al que le tocó la lotería de Navidad.

Además de este agente, han prestado declaración otras personas con décimos premiados en el pasado sorteo navideño en Ceuta.

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Esta red está relacionada con el narcotúnel hallado en el polígono industrial del Tarajal y que une la ciudad de Ceuta con Marruecos.

Las primeras informaciones han apuntado a que este narcotúnel tiene 19 metros de largo hacia el fondo de la tierra, 1,20 metros de altura y 80 centímetros de ancho, y todavía se sigue trabajando en su interior porque está inundado de agua. EFE

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