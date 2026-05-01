Termina la marcha del Primero de Mayo reclamando más salarios y una solución a la vivienda

Málaga, 1 may (EFE).- La manifestación central del Primero de Mayo, que este año se ha celebrado en Málaga, ha finalizado poco después de las 14.00 horas con una nueva reclamación de los sindicatos UGT y CCOO para que se mejoren los salarios, se ponga solución al "polvorín social" de la vivienda y se defienda la paz mundial.

La marcha, que ha recorrido una parte del centro de Málaga, ha terminado con la intervención de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, quienes han remarcado la necesidad de repartir la riqueza, aumentar los salarios y poner una solución al importante problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes.

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Los sindicatos, que cifran la participación en unas 20.000 personas, han resaltado el carácter internacional que ha tenido este Primero de Mayo por lo que está ocurriendo en Palestina, Gaza, Ucrania e Irán, ya que han expresado con rotundidad su rechazo a la guerra.

Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean "las mujeres y los hombres", ha abogado por volver a "plantar la batalla" por el control horario para que las empresas no sigan "abusando" y ha avanzado que si los precios siguen subiendo las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

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Sobre la jornada de 37,5 horas, se ha mostrado convencido de que es una batalla que van a ganar y respecto al decreto de vivienda que se tumbó en el Congreso, lo ha calificado como una "vergüenza".

Por su parte, Unai Sordo, que también ha expresado su rechazo a la guerra, ha advertido de que se puede generar una crisis global o un conflicto bélico mundial.

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En materia de salarios ha dicho que "no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes" y ha considerado que las subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias.

Ha calificado como "un escándalo" la situación de la vivienda, que "condena" a la juventud: "Es un polvorín social", ha dicho.

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En todo el país, miles de personas se han sumado a las más de cien manifestaciones convocadas por CCOO y UGT este Primero de Mayo, bajo el lema ‘Derechos, no trinchera. Salarios, vivienda y democracia’.

En la de Málaga también han estado la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. EFE

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