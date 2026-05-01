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Tolón, sobre una hipotética candidatura como alcaldesa de Toledo: "Estoy muy volcada en el Ministerio de Educación"

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La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, sobre un posible escenario como candidata a la Alcaldía de Toledo para las próximas elecciones, ha señalado que está "muy volcada" en su labor como ministra.

A preguntas de los medios desde la Romería del Valle en Toledo, ha señalado que ha sido alcaldesa "ocho años" de la ciudad, "una etapa maravillosa" de su vida política.

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"Ahora estoy muy volcada en cuestiones como la bajada de las ratios o la bajada de las horas lectivas", ha afirmado Tolón, que ha reaccionado a unas declaraciones del número 'dos' del partido a nivel regional, Sergio Gutiérrez, en el diario La Tribuna, donde situó a la actual ministra como principal opción del partido en Toledo.

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