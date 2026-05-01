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Morant, sobre la advertencia de Trump: "Vamos a seguir defendiendo que uno no puede por la fuerza entrar en otro país"

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La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha afirmado este viernes, preguntada por las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de retirada de tropas estadounidenses destinadas en Italia y España debido a su negativa a ayudar a Washington en el marco de la ofensiva contra Irán, que el Gobierno va a "seguir defendiendo la multilateralidad" y "defendiendo que uno no puede por la fuerza entrar en otro país y no puede tomar decisiones unilaterales que infringen los acuerdos internacionales".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios, antes de asistir a la manifestación del Primero de Mayo en València, al ser preguntada por esta advertencia. A su juicio, "lo cierto es que nos enfrentamos a una persona que tal y como se levanta un día es capaz de con un tuit cambiar el orden con el que hemos estado trabajando y con el que nos hemos relacionado de manera multilateral en los últimos años".

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"Así que nosotros vamos a estar de nuevo del lado de la legalidad y si eso significa que Trump tiene que seguir señalándonos, pues es una mala noticia, pero nosotros seguiremos trabajando por la paz, por la paz en Gaza, por la paz en Irán, y esa es la posición del Gobierno de España", ha zanjado.

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