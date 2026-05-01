Puente pide la clase trabajadora no apoye opciones políticas que impiden su progreso

Alicante, 1 may (EFE).- El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, ha pedido públicamente a la clase trabajadora que no apoye las opciones políticas que "impiden su progreso".

En declaraciones a los periodistas en las calles de Alicante con motivo de su participación en la manifestación del Primero de Mayo, Puente ha señalado que la movilización por este día "es más necesaria que nunca" porque cree que se ha pedido en parte el concepto de conciencia de clase.

PUBLICIDAD

"Somos trabajadores y tenemos que apoyar las opciones políticas que defienden nuestros intereses" ya que, según el ministro, "el gran drama de la clase social trabajadora es que muchas veces colabora con quienes restringen sus derechos, coartan sus libertades e impiden su progreso".

Para Puente, que ha estado acompañado del secretario general provincial del PSPV-PSOE y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, "hoy la conciencia de clase que existía hace un siglo ó 50 años se ha perdido en parte", por lo que "es importante que la recuperemos" para evitar "perder el rumbo y el norte en toma de decisiones como ciudadanía". EFE

PUBLICIDAD