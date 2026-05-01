Hallan el cadáver de un migrante en aguas del litoral de Ceuta

Ceuta, 1 may (EFE).- La Guardia Civil ha localizado este viernes en aguas del litoral de Ceuta el cuerpo sin vida de un migrante magrebí que presuntamente habría intentado entrar a nado en la ciudad procedente de Marruecos y que falleció ahogado.

Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, el cadáver ha sido hallado en la zona de la Almadraba, en la bahía sur de la ciudad y a escaso medio kilómetro del paso fronterizo con Marruecos.

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Sobre las 10:00 horas, los agentes de los GEAS y del Servicio Marítimo han acudido al lugar para recoger el cuerpo, que se encontraba en estado de descomposición, por lo que las primeras hipótesis apuntan a el migrante podría llevar varios días sin vida.

El cuerpo ha sido trasladado hasta la base del Servicio Marítimo para practicarle la autopsia.

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Con esta muerte son ya 16 las personas encontradas sin vida en lo que va de año en el litoral ceutí. EFE