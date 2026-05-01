Torres recuerda que ha demandado tres veces a Aldama y acusa a PP de amplificar falsedades

Las Palmas de Gran Canaria, 1 may (EFE).- El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este viernes que ya ha presentado tres demandas contra Víctor de Aldama en relación con las acusaciones vertidas en el marco del 'caso mascarillas' y ha lamentado que formaciones políticas, en especial el PP, hayan "amplificado falsedades y difamaciones" sin pruebas.

Preguntado por los periodistas durante su participación en la manifestación por el Día del Trabajador en Las Palmas de Gran Canaria sobre la posibilidad de denunciar al empresario Víctor de Aldama, Torres ha afirmado que ya lo ha hecho "en tres ocasiones": una primera iniciativa judicial presentada en 2024, una segunda que no pudo formalizarse por encontrarse la anterior en fase de instrucción, y una tercera que "está haciendo su recorrido desde hace bastante tiempo".

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El ministro ha subrayado que lo más grave no es que "alguien diga cualquier cosa sin pruebas", sino que esas afirmaciones sean respaldadas y difundidas por "organizaciones políticas y otros foros", algo que, a su juicio, "al final no se repara".

En este sentido, ha señalado directamente al PP y ha afirmado que trasladó esta crítica a sus dirigentes en el Congreso de los Diputados.

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En relación con las declaraciones de Koldo García sobre las llamadas "chistorras", término con el que la UCO de la Guardia Civil asegura que el exasesor se refería a los billetes de 500 euros, Torres ha reiterado que el PSOE ha negado cualquier financiación ilegal y ha manifestado la intención del partido de personarse ante acusaciones que considera falsas.

El ministro ha recalcado que el proceso judicial se encuentra en sus "últimos días y horas" y que será la sentencia la que determine los hechos.

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"Que la justicia llegue hasta el final", ha insistido.

Asimismo, ha subrayado la diferencia entre testigos y acusados dentro del proceso judicial.

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"Los testigos están obligados a decir la verdad", ha señalado, en referencia a empresarios que han declarado no conocerle ni haberse reunido nunca con él, pese a afirmaciones previas en sentido contrario.

También ha citado la declaración de la presidenta del Tribunal de Cuentas, quien aseguró como testigo que los contratos firmados por Canarias y Baleares durante la pandemia no presentan irregularidades.

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"Los acusados pueden decir la verdad o no", en función de su estrategia de defensa, ha añadido el ministro, antes de reiterar su confianza en que el proceso judicial permita esclarecer lo ocurrido.

"Que la verdad reluzca y que todos sepamos qué fue lo que realmente pasó", ha concluido. EFE

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