El REBI Cuenca prolonga el contrato de Álvaro Martín, uno de sus referentes de la cantera

Cuenca, 1 may (EFE). El REBI Cuenca ha confirmado este viernes la renovación de Álvaro Martín, que continuará una temporada más en la plantilla conquense.

El pivote, de 21 años, amplía así su trayectoria en la entidad, donde se ha formado desde las categorías inferiores y suma ya seis temporadas en dinámica del primer equipo desde su debut en la campaña 2020/21, bajo la dirección de Lidio Jiménez.

PUBLICIDAD

En la actualidad ejerce como segundo capitán, solo por detrás de Fede Pizarro, con un papel cada vez más consolidado en el vestuario.

Con esta renovación, el REBI Cuenca continúa perfilando su plantilla para la próxima temporada y refuerza la posición de pivote, tras las continuidades ya anunciadas de Aldini y Moscariello.

PUBLICIDAD

La continuidad de Álvaro Martín se enmarca en la política de estabilidad del club, que también ha asegurado la permanencia de jugadores como los hermanos Pizarro,

Arguillas, Tonicher, Sergio Antúnez, Vinicius, Perbela, Barceló y Tavares. EFE.

PUBLICIDAD

CRM-fc