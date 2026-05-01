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Bendodo, sobre "primer juicio del sanchismo", exige explicaciones a Sánchez: "Si te quedas callado, es que lo sabías"

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El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, se ha referido este viernes que "estamos asistiendo al primer juicio del sanchismo estos días y cada día que pasa estamos viendo que los hechos son más graves" por lo que ha exigido explicaciones "urgentes" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Si a ti te acusan de algo, lo rebates o lo denuncias, pero si te quedas callado, es que lo sabías", ha afirmado Bendodo en el acto con motivo del Día del Afiliado en Alhaurín de la Torre (Málaga) junto con la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro; la candidata a las elecciones autonómicas Carolina España, y el alcalde, Joaquín Villanova.

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Bendodo ha dicho que "el sanchismo está sentado en el banquillo. Koldo y Ábalos --el que fuera ministro de Transportes-- eran la columna vertebral del proyecto de Pedro Sánchez para llegar a la Secretaría General del PSOE y después a la presidencia del Gobierno" y "ahora no se conoce nadie".

"Estamos asistiendo al primer juicio del sanchismo estos días y cada día que pasa estamos viendo que los hechos son más graves de lo que pensábamos", ha advertido, al tiempo que ha señalado que "hay algunas opiniones distintas, es normal, pero ojo, todas apuntan a una misma dirección: La posible financiación ilegal del PSOE".

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En este sentido, ha señalado que "lo ha dicho Koldo, lo ha dicho Aldama --el empresario y presunto conseguidor del 'caso Koldo'--; coincide que los billetes de 500 euros volaban en la sede de Ferraz y Sánchez tiene que dar explicaciones urgentes porque lo que estamos conociendo es gravísimo", ha concluido.

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