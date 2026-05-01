Espana agencias

El piloto colombiano Sebastián Montoya apuesta por "maximizar" en una Fórmula 2 "apretada"

Guardar

Esneyder Negrete

Bogotá, 1 may (EFE).- El piloto colombiano Sebastián Montoya aseguró en una entrevista con EFE que afronta el reinicio de la temporada de Fórmula 2 con ambición de victoria, aunque con un enfoque centrado en "maximizar" el rendimiento en una categoría que definió como "muy variada y apretada".

PUBLICIDAD

"Estoy muy emocionado de volver a correr y de estar en Miami, lo que queremos es ganar porque para eso trabajamos, pero siendo realistas lo importante es maximizar lo que tenemos y entender qué hicimos bien", afirmó el piloto colombiano, de 21 años.

El corredor, hijo del también piloto colombiano Juan Pablo Montoya, explicó que, pese a resultados irregulares, el inicio de temporada dejó señales positivas en ritmo y clasificación.

PUBLICIDAD

En Australia, dijo, el equipo mostró velocidad suficiente para pelear por la 'pole', lo que refuerza su confianza con vistas a las próximas carreras.

Montoya subrayó que el objetivo inmediato es arrancar con solidez una fase exigente del calendario, con varias competencias consecutivas antes del tramo europeo, un periodo que considera determinante para encaminar el campeonato.

Correr en Miami, ciudad estadounidense donde creció, tiene un significado especial para él, aunque insiste en mantener el enfoque competitivo. Para el piloto, la prioridad es repetir el rendimiento independientemente del escenario.

Montoya también destacó su evolución tras un año de aprendizaje en la categoría, tanto en lo técnico como en lo personal, al tener que gestionar una temporada larga y exigente en lo físico y mental.

"Sé que puedo ganar y siento que somos de los más fuertes en la grilla (parrilla), pero también he aprendido que no todo depende de uno; por eso el objetivo es terminar el año sabiendo que hicimos todo lo posible", señaló.

El piloto reconoció que uno de sus principales retos es reforzar la confianza en su trabajo, en una categoría donde los márgenes son mínimos y cualquier error puede costar posiciones.

Sobre el monoplaza, explicó que el equipo ha introducido cambios para elevar el techo de rendimiento, un proceso que requiere adaptación y que puede generar cierta irregularidad mientras se ajustan a las nuevas configuraciones.

"El año pasado teníamos buen nivel, pero ahora buscamos subir ese techo y también el mínimo, aunque cuando haces cambios grandes necesitas tiempo para entenderlos", detalló.

Con la mirada puesta en la Fórmula 1, Montoya se mostró convencido de que tiene el nivel para dar el salto y competir al más alto nivel.

"Si ellos pueden, ¿yo por qué no? Creo que puedo estar ahí y dar una pelea muy buena cuando llegue la oportunidad", afirmó.

El colombiano también valoró el crecimiento del talento joven y el impulso de los pilotos latinoamericanos, un contexto que, a su juicio, eleva la competitividad y la visibilidad de la región. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Gavira (Vox) recuerda a Moreno que "la moderación no se come" y no soluciona problemas

Infobae

Miles de personas claman por una solución al "polvorín" de la vivienda y mejores salarios

Infobae

El Newcastle confía en mantener el respaldo de Arabia Saudí

Infobae

Abascal: está en juego "si Moreno sigue con manos libres para no hacer nada" o se condiciona "un cambio de verdad"

Abascal: está en juego "si Moreno sigue con manos libres para no hacer nada" o se condiciona "un cambio de verdad"

Abascal afirma que mantendrá la "batalla jurídica" contra la "islamización" de la sociedad

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

Pedro Sánchez celebra los avances en derechos laborales y Feijóo los cuestiona en el 1 de Mayo, Día Internacional del Trabajador

La baliza V16 no se usa, pese a su obligatoriedad: el 83% de las incidencias en carretera no se señalizan con este dispositivo

La campaña electoral andaluza arranca con los candidatos llamando a la movilización del voto y el debate sobre empleo y servicios públicos

Koldo García, de colaborador de la Guardia Civil para “salvar vidas españolas” a la persona de mayor confianza de Ábalos durante su época de ministro

Las versiones contradictorias de Aldama y Koldo en el juicio del ‘caso mascarillas’: de la supuesta implicación de Pedro Sánchez a los pagos de 10.000 euros mensuales

ECONOMÍA

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Entra en vigor el acuerdo UE-Mercosur: España será la gran ganadora comercial y la puerta de entrada de los productos latinoamericanos a Europa

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 1 de mayo

La renuncia silenciosa: el 57% de los asalariados españoles ya no quiere ascender en su trabajo ni asumir más responsabilidades

MSC Cruises y Travelconcept, condenadas a indemnizar a un cliente por prohibir embarcar a su familia que llegaba de Colombia en un crucero en Barcelona durante la pandemia

El certificado energético aumenta el precio de la vivienda: un piso eficiente puede costar 50.000 euros más que uno con baja eficiencia

DEPORTES

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Marcos Llorente responde a las críticas de Inglaterra sobre sus ideas de salud y estilo de vida: “Gracias por amplificarlo”

Madrid, cuna de la nueva generación de estrellas del tenis español: de Dani Mérida a Martín Landaluce pasando por Rafa Jódar

De Forlán a Vinícius Jr, pasando por el “Dibu” Martínez: los futbolistas que hicieron cambiar las normas del fútbol

Mourinho, sobre liderar de nuevo el banquillo del Real Madrid: “No, mi próximo objetivo es llevar al Benfica a la Champions”

Carlos Alcaraz acude al Mutua Madrid Open para ver a su hermano pequeño Jaime jugar el torneo sub16