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Córdoba dedicará un espacio del Jardín de Orive a las víctimas del accidente de Adamuz

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Córdoba, 1 may (EFE).- Familiares y amigos de María del Carmen Abril Vega, vecina de Córdoba y fallecida en el accidente ferroviario de Adamuz el pasado 18 de enero, han promovido un homenaje en su memoria y la de las otras 45 víctimas del siniestro en el Jardín de Orive de la capital cordobesa.

Los promotores han explicado en un comunicado que la intervención en Orive incluirá la pintura artística de un banco ya existente en el parque con motivos florales, la instalación de una pequeña placa conmemorativa y la colocación de piezas cerámicas en forma de pájaros con los nombres de las personas fallecidas en el accidente.

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Estas piezas serán dispuestas en un árbol mediante un sistema ligero, biodegradable y no invasivo, diseñado para garantizar la protección del entorno natural en todo momento.

El conjunto aspira a convertirse en un espacio de recogimiento, memoria y celebración de la vida, en sintonía con la personalidad de María del Carmen Abril Vega, persona vinculada al arte, la naturaleza y las flores.

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El Jardín de Orive, situado en el casco histórico de la capital, ha sido el lugar elegido por "su especial significado personal y emocional, al tratarse de un espacio estrechamente ligado a la vida cotidiana de la homenajeada, coherente con los valores de cuidado, sencillez y conexión con la naturaleza que definieron su manera de estar en el mundo".

Más allá de su dimensión artística, el homenaje, que ha sido autorizado por el Ayuntamiento de Córdoba, según los promotores, busca "transformar el recuerdo en un gesto vivo, abierto a la ciudadanía, que permita mantener presente una herencia emocional y colectiva que trasciende la pérdida". EFE

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EFE

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