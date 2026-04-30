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Urtasun dice que Melilla “no es periférica” en la política cultural del Estado

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Melilla, 30 abr (EFE).- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que Melilla “no es periférica” en la política cultural del Estado como, a su juicio, demuestran las inversiones realizadas en los últimos años y el hecho de que la trigésimonovena Conferencia Sectorial de Cultura se haya celebrado este jueves en la ciudad autónoma.

En rueda de prensa, Urtasun ha explicado que trasladar esta reunión a Melilla “no es casual”, sino que responde a una voluntad clara del Ministerio de Cultura de estar presente en todo el país y reforzar una política cultural “verdaderamente descentralizada y cercana”, y lo ha considerado “un acierto” .

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Ha expresado el compromiso de su Ministerio con las infraestructuras culturales públicas de Melilla, entre las que ha citado el archivo histórico y la biblioteca pública del Estado, además de la restauración de la Iglesia de la Purísima Concepción, dañada por el terremoto de 2016 y que ha visitado durante su viaje oficial a la ciudad.

También ha subrayado la inversión directa a través del Programa del 2 % Cultural, que ha permitido destinar más de 580.000 euros a la rehabilitación del Baluarte de San Pedro Alto y 855.000 euros a la rehabilitación de la Baliza Nordeste III “para recuperar un edificio cargado de historia y memoria colectiva para la ciudad”.

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En cuanto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el ministro ha recordado la inversión de 1,5 millones en Melilla para proyectos de conservación y puesta en valor del patrimonio histórico con uso turístico, y otros 655.000 para el impulso de la industria cultural y audiovisual.

“La cultura en España es diversa y esa riqueza solo puede gestionarse bien desde la cooperación, la escucha y la presencia institucional en todo nuestro territorio”, ha defendido Urtasun, que ha puesto de relieve el “grandísimo patrimonio” que alberga Melilla y la implicación del Estado en su conservación “como lo en cualquier otra parte del país”. EFE

(Foto)

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