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Organizaciones animalistas presentan ley alternativa al borrador de Ley de Grandes Simios

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Madrid, 30 abr (EFE).- Las organizaciones animalistas Proyecto Gran Simio y Fundación Animal Guardians han expuesto este jueves a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados los puntos que consideran "deficitarios" del borrador de la Ley de Grandes Simios que ha sido elaborada por la Dirección General de Derechos de los Animales y han solicitado apoyos para "una ley alternativa".

En un comunicado, las organizaciones explican que a la convocatoria han asistido representantes de Podemos, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya y BNG. Explican que el Grupo Popular, que no pudo estar presente, "ha manifestado su interés en mantenerse informado" y Podemos "ha confirmado ya su apoyo a la iniciativa".

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Según ambas organizaciones, el borrador de la Ley tiene "graves déficits" y advierten de que el borrador del texto presentado el pasado 26 de marzo por la Dirección General de Derechos de los Animales -dependiente del Ministerio de Derechos Sociales- "no es una ley de derechos sino conservacionista, ya que no prohíbe la cría en cautividad, retrocede en experimentación y deja el sacrificio en manos de los propios zoos, entre otras cosas".

En opinión de las organizaciones, el borrador del texto "incumple" los compromisos adquiridos por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, "y traiciona el mandato de las más de 140 organizaciones y 75.000 ciudadanos que en octubre de 2025 impulsaron la iniciativa".

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Las organizaciones promotoras identifican cuatro "fallos estructurales" en el borrador". El primero, explican, es que "no se prohíbe la cría en cautividad", un punto que consideran como "eje deontológico de la ley". Sostienen que el artículo 17 establece una prohibición nominal que queda vaciada por excepciones tan amplias como los "reservorios genéticos", la "colaboración con países de origen" o los "proyectos de reintroducción".

Además, según las organizaciones, el texto retrocede en experimentación y "abre la puerta a procedimientos sobre grandes simios que actualmente están prohibidos o restringidos en la normativa vigente". Por lo que aprobar esta ley, dicen, "podría suponer perder protecciones ya conquistadas".

Asimismo, apuntan que no prohíbe el sacrificio y más bien "delega la decisión en los veterinarios de los propios centros de cautividad, quienes mantienen evidentes conflictos de interés económicos".

Por último, sostienen que es "una ley de zoológicos, no de derechos", porque otorga a los zoos "el papel de reservorios genéticos, priorizando objetivos conservacionistas de especie sobre los derechos individuales de cada animal".

Aseguran que "mientras países como Colombia y Canadá avanzan hacia la prohibición expresa de la cría en cautividad, España está a punto de aprobar una norma que perpetúa el modelo que dice superar".

El director ejecutivo de Proyecto Gran Simio ha asegurado en la nota que "no podemos avalar un texto que permite seguir criando, que deja la vida de un gran simio en manos del mismo zoo que lo explota y que retrocede en experimentación. Ya que la Dirección General nos dijo que nos gustase o no, ese era el texto que iría a Consejo de Ministros, no nos queda otra que apelar directamente a los grupos parlamentarios para que hagan lo que el Gobierno no ha querido hacer".

Por su parte, Marta Esteban Miñano, presidenta de la Fundación Animal Guardians, ha subrayado que "los grandes simios tienen conciencia de sí mismos, vínculos familiares, cultura, y una capacidad de sufrir documentada por la mejor ciencia del mundo. Tratarlos como reservorios genéticos al servicio de la conservación de la especie no es una ley de derechos que pone al individuo en el centro: es exactamente lo contrario".

La proposición de ley alternativa que presentan recoge "cinco puntos irrenunciables", entre ellos, la prohibición incondicional de la cría en cautividad sin excepciones; la prohibición expresa del sacrificio; el mantenimiento y refuerzo del régimen vigente de prohibición de experimentación; la regulación estricta de los traslados con protección de vínculos familiares; y el establecimiento del fin progresivo de la cautividad de grandes simios como finalidad explícita de la ley". EFE

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