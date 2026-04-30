Médicos españoles proponen que extracomunitarios demuestren su capacidad antes de ejercer

Madrid, 30 abr (EFE).- La Organización Médica Colegial (OMC) ha propuesto este jueves que la homologación de títulos de médicos extracomunitarios sea más que un mero trámite administrativo y tengan que superar, como hacen los españoles, una prueba para certificar sus capacidades clínicas para poder ejercer.

Los médicos españoles han presentado este plan ante la "profunda preocupación" que les suscita el impacto que supondrá para el Sistema Nacional de Salud la reciente homologación que ha hecho el Ministerio de Ciencia y Universidades de 30.303 de títulos de Medicina de países extracomunitarios, una cifra que casi quintuplica a la de los egresados de una facultad española en un año.

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El presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha trasladado su inquietud porque, ante esta enorme "descompensación", no ha habido "una óptima planificación a la hora de pensar en la formación médica especializada" necesaria para trabajar dentro del SNS.

De 2015 a 2022, las homologaciones extracomunitarias se movían entre 1.500 y 1.800, pero con el real decreto sobre homologaciones de 2021 la cifra no ha parado de subir, hasta llegar en 2025 a una "realmente abrumadora".

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Por ello, la OMC cree que la homologación debe dejar de ser un procedimiento estrictamente documental y administrativo en el que no se exige ningún examen de conocimientos clínicos ni periodo de práctica supervisada y tampoco involucra a los Colegios de Médicos en la verificación de idoneidad profesional previa a la habilitación para el ejercicio.

Y plantean que los médicos de fuera de la UE tengan que pasar, como lo hacen los egresados españoles, una prueba de evaluación de competencias clínicas, la evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE), es decir, "nada diferente a lo que hacemos con nuestros egresados en las facultades de Medicina de España ni de lo que se hace en países de nuestro entorno".

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En 2025, según los datos de Ciencia, el sistema español resolvió 85.564 expedientes de homologación, "un récord histórico" que multiplica casi por 8 las cifras de 2017 y duplica las del 2024, ha expuesto la vicepresidenta de la OMC, Isabel Moya.

De ellos, el 79,7 % fueron de Medicina, la mayoría, el 23,1 %, procedentes de Colombia, Venezuela, Cuba, Argentina, Ecuador, Perú o Italia. Un 14,2 % son médicos españoles pero que han cursado su carrera en el extranjero.

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En los países latinoamericanos, el grado universitario se prolonga 6 o 7 años, de ahí que el trámite administrativo, que se limita prácticamente a comprobar que la duración de a carrera es equivalente, se cumple.

Tener "de repente" a más de 30.000 homologados tendrá un "impacto brutal" para las pruebas MIR, imprescindibles para poder ejercer una especialidad en el sistema público, y en las que se vienen ofertando unas 9.000 plazas cada año.

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En ellas se reserva un 10 % a aspirantes extracomunitarios pero muchos de los 30.000 homologados ya son residentes en nuestro país, con lo que irían por el turno libre; de esta forma, "en vez de una ratio de 2 a 1 para alcanzar una plaza de formación médica especializada, se convertirá en por lo menos 20".

La OMC vaticina otro problema: la homologación se ciñe al título, por tanto, a médicos generalistas que no tienen la especialidad que se logra únicamente tras la residencia pero que pueden ejercer "en un montón de sitios", especialmente en la sanidad privada, ha indicado Antonio Trujillo, vicepresidente del COM Málaga.

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Por ello plantean una "homologación clínica reforzada que sea una doble garantía tanto para los profesionales como para los ciudadanos" en términos también de seguridad para el paciente.

"Sin duda, podemos afirmar sin equivocarnos que es el sistema más laxo que existe en Europa" y también de Estados Unidos, Canadá, Australia, o Nueva Zelanda, donde "por supuesto no hay homologaciones directas", y eso es "por una diferencia estructural muy significativa, que es el de no exigirle lo que nosotros le exigimos a nuestros propios alumnos", ha concluido.

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La OMC prepara un grupo de trabajo para trasladar todas sus inquietudes a los ministerios de Universidades y de Sanidad, que han pasado "un poco de puntillas" por este problema sin haberlo asumido "en primera persona".

"A ojo de cualquiera, es una gran injusticia que hagamos atravesar a los chavales un bachiller extraordinariamente duro para adquirir unas notas extraordinariamente elevadas para poder ingresar en una Facultad de Medicina, para atravesar un periplo de 6 años de carrera más un examen de grado tremendo y pasar una ECOE final y que de repente, sin planificación, aparezcan en solo un año 30.000 médicos", ha zanjado Cobo. EFE

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