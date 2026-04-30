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España vence a República Checa con Robles como estandarte en los mundiales de Londres

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Redacción deportes, 30 abr (EFE).- La selección española masculina derrotó este miércoles al a de República Checa por 3-1 en el Mundial de Tenis de Mesa por Equipos de la ITTF, que se celebra en Londres, y sumó tres puntos en el Grupo 5 de la fase de grupos masculina.

El equipo de España completó la fase de grupos del Grupo 5 con una nueva victoria, sumando así su tercer triunfo consecutivo tras imponerse previamente a Eslovenia (3-1) y Baréin (3-0). Con este resultado, finaliza invicta esta primera fase y asegura su clasificación para la siguiente ronda del Campeonato del Mundo por Equipos.

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Álvaro Robles fue el gran protagonista del encuentro con una actuación sobresaliente. El español no cedió ni un set en sus dos partidos: primero despachó a Pavel Sirucek por 3-0 (11-9, 11-8, 11-7) y cerró la victoria del equipo ante Radim Movarek con idéntico resultado (11-2, 11-6, 11-9).

Juan Pérez abrió el marcador para España al imponerse a Movarek por 3-1 (11-8, 8-11, 11-7, 11-7) en un partido que necesitó cuatro sets para resolverse.

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La única derrota española llegó de la mano de Daniel Berzosa, que cayó ante Stephan Brhel por 1-3 (8-11, 11-7, 8-11, 6-11) cuando el equipo ya tenía el encuentro encarrilado. EFE​​​​​​​​​​​​​​​​

Por su parte, la selección española femenina afrontará mañana su tercer y último encuentro de la fase de grupos, tras haber debutado con victoria por incomparecencia ante la República Democrática del Congo (3-0) y caer en su segundo partido frente a Polonia (3-1).

El conjunto español se medirá a Corea del Norte, en un duelo decisivo para sus opciones de clasificación a la siguiente fase. EFE

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