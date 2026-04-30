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Condenan a tres años de prisión al conductor que atropelló a un niño de seis en Valencia y se dio a la fuga

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El magistrado de la Plaza 20 de la Sección Penal del TI de Valencia ha impuesto tres años de prisión al joven que atropelló a un niño de seis años en mayo de 2024 en la Ronda Nord de València, lo dejó gravemente herido, y se dio a la fuga. El menor permaneció dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital.

El condenado, de 24 años, vecino de Orriols, se enfrentaba a una petición de seis años de prisión, tal y como le reclamaba el ministerio fiscal, pero, tras reconocer los hechos y llegar a un acuerdo con la defensa, se le ha reducido la pena a los tres años por un delito de lesiones por imprudencia en concurso con un delito de conducción temeraria y por un delito de abandono del lugar del accidente.

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La sentencia dictada por el juzgado, que es firme, fija también una indemnización de 225.392 euros en favor de la víctima, así como de 10.507 de su hermano, también menor de edad. De esas cantidades responderán civilmente de forma directa y solidaria dos compañías de seguro, y de ellas habrá de descontarse el dinero abonado ya por una de las aseguradoras a los perjudicados.

El incidente tuvo lugar a las 15.30 horas del 19 de mayo de 2024, cuando el condenado conducía a gran velocidad, con clara temeridad y con absoluta desanteción a las circunstancias del tráfico, por el camino Viejo de Alboraya.

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En un momento dado, el joven se incorporó a la rotonda de la Avenida Hermanos Manchado, donde se cruzó con tres vehículos y realizó una maniobra peligrosa para esquivarlos, pese a lo cual alcanzó a uno de ellos. No obstante, siguió su marcha.

Al llegar al cruce de la Avenida Hermanos Machado con el camino de Moncada, el conductor --que se tiene que enfrentar a otro juicio por amenazar con rociar con ácido a un peluquero que tenía una relación con su expareja-- vio a distancia suficiente un semáforo en fase roja para los vehículos.

Dos hermanos menores comenzaron a cruzar un paso de cebra y el conductor, tras saltarse el semáforo, ocupó un vial que se encontraba liberado y atropelló a uno de los niños, el de seis años, quien fue golpeado por la zona del retrovisor izquierdo y desplazado unos 13 metros. El accidente lo ocasionó lesiones muy graves.

El conductor, lejos de detenerse, siguió la marcha para eludir sus responsabilidades legales. Continuó conduciendo hasta el municipio valenciano de Cerdá, donde llegó sobre las 17.30 horas, y regresó a Alboraya una hora más tarde.

El hombre, cuando el vehículo que conducía había sido identificado y era intensamente buscado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, se entregó a la Policía Local de València el 23 de mayo de 2024. En el momento del accidente, el conductor iba con el vehículo a una velocidad de entre 96 y 107 km/h.

Como consecuencia del siniestro, el menor atropellado sufrió lesiones que precisaron una primera asistencia sanitaria y posterior tratamiento médico y quirúrgico. El niño presenta leve limitación para acciones como vestirse y precisa de supervisión constante para actividades diarias.

Así mismo, su hermano, que le acompañaba en el momento del atropello, fue diagnosticado de síndrome de estrés postraumático, con evocación, evitación e hiperactivación frecuentes, y ha precisado asistencia psiquiátrica.

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EuropaPress

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