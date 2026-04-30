Espana agencias

Antonin Panenka: "Yo a Vinicius no le dejaría tirar los penaltis"

Guardar

Gustavo Monge

Praga, 30 abr (EFE).- Aunque haya pasado medio siglo desde el legendario penalti 'a lo Panenka', con el que Checoslovaquia ganó la Eurocopa de 1976, este estilo de ejecutar la pena máxima en el fútbol no ha perdido actualidad ni originalidad, lo que es una gran satisfacción para su artífice, el checo Antonin Panenka.

PUBLICIDAD

A sus 77 años reconoce, en una entrevista concedida a EFE en Praga, que es "un honor que después de 50 años" los jugadores lo sigan intentando, que todos sepan "lo que es y lo llaman un ‘Panenka kick’", pero asegura que "no todos lo hacen bien".

Afirma, incluso, que no le dejaría tirar los penaltis al brasileño Vinicius y que el error de Brahim Díaz, en la final de la Copa África, cuando trató de marcar así la pena máxima que le daba el título a Marruecos, forma parte "de la belleza del fútbol"

PUBLICIDAD

"Me encanta que no se haya olvidado y que esta idea perdure, y que jugadores de pequeños torneos hasta los nombres más famosos, también lo utilicen", asegura el legendario centrocampista del Bohemians 1905' de Praga y del Rapid de Viena.

Tras el título continental logrado con la entonces Checoslovaquia en Belgrado, Panenka formó también parte del combinado que logró el bronce en la Eurocopa de Italia de 1980.

Junto a la portería del fondo norte del pequeño estadio 'Dolícek', propiedad del Bohemians 1905, Panenka recuerda que a mediados de los años 1970 se quedaba en ese mismo lugar después de los entrenamientos para practicar una y otra vez ese tiro con vaselina.

"Fui el primero en tirarlo así. Practicaba con el portero después de los entrenamientos", explica el excentrocampista, que recuerda que su compañero de escuadra Stefan Ivancík también tiraba los penaltis al centro de la portería, pero raso.

Hoy, debido a su edad y limitaciones físicas, Panenka no puede replicar ese estilo de golpear que le hizo famoso y desconcertó al guardameta alemán Sepp Maier en la final de Belgrado, pero tiene aún vivos recuerdos de cómo lo hacía.

"Tomaba mucha carrerilla, empezaba lento y luego golpeaba con fuerza, presionando el balón", cuenta Panenka, quien tras militar 14 años en el club praguense fue fichado, a sus 32 años, por el Rapid de Viena (1981-1985).

Allí, logró arrebatar el 'pichichi' liguero al exbarcelonista  Hans Krankl, cosa que no gustó nada al austriaco y lo que tensó las relaciones entre los dos astros.

El exfutbolista checo no se aventura a decir qué jugador actual y reciente ejecuta mejor los penaltis 'a lo Panenka', aunque en un alarde de orgullo reivindica la calidad de su invento.

"Yo he sido el que mejor los ha tirado", dice ufano, sin olvidar que también llegó a fallar penas máximas, sobre todo en los partidos amistosos, donde no ponía toda la carne en el asador.

"Si se trataba de un amistoso, y no nos jugábamos nada, no lo hacía en serio. Pero si se trataba de un encuentro importante, conseguía concentrarme y siempre marcaba", recuerda.

"Yo a Vinicius jr. no le dejaría tirar los penaltis. Tiene otras capacidades, pero no para los penaltis", dice sobre el delantero del Real Madrid, que ha fallado 6 penas máximas de las 19 lanzadas, incluidas una con la Canarinha y otra con la selección brasileña sub-20.

Sobre el error del marroquí Brahim Díaz en la final de la reciente Copa Africana de Naciones, cuando intentó un penalti ‘a lo Panenka’ y acabó mandando el balón a los brazos del portero senagalés Édouard Mendy en el centro del arco, Panenka aseveró que "ahí está la belleza del fútbol, que no puedes planificarlo".

Nacido en Praga en 1948, Panenka sólo disputó un Mundial, el de España (1982), ya que la selección no logró clasificarse para el de Alemania (1974) ni el de Argentina (1978).

Checoslovaquia disputó la fase de grupos en Valladolid y Bilbao contra Kuwait, Inglaterra y Francia, y Panenka fue el único de su equipo que anotó, en dos ocasiones y de penalti.

"Para mi fue exitoso, pero no para el equipo, porque no pasamos de la fase de grupos. Fue una gran decepción. Teníamos un buen equipo, por la calidad de los jugadores, pero no había cohesión como en 1976, no había ese ambiente", asegura el exjugador.

"Empezaba un poco un cambio generacional. Los jóvenes tenían mucha autoestima y se quejaban un poco si no jugaban. No había buen ambiente", recuerda Panenka el equipo entrenado por Jozef Venglos, que había sido asistente de Václav Jezek en el triunfo de 1976. EFE

(vídeo) (foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La economía crece el 0,6 % hasta marzo, dos décimas menos, lastrada por el sector exterior

Infobae

'La vida en una gota', la propuesta para lograr un cribado neonatal similar en toda España

Infobae

El BOE publica la derogación de la prórroga de alquileres tras el 'no' del Congreso

Infobae

Cuenta atrás para el evento astronómico del año: qué se espera del eclipse solar de agosto

Infobae

Pasan al juez los detenidos por el crimen de Jesús Tavira, vinculado a la viuda de la CAM

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

El nuevo radar europeo con protagonismo español que protegerá los buques militares de drones y misiles hipersónicos

Israel se desmarca de la discusión sobre Ceuta y Melilla y afirma que “no están pensando” en apoyar a Marruecos porque ahora “no es relevante”

Así operaba la primera célula de la Mocro Mafia asentada en España: liderada por el ‘Ojo’, cocaína oculta en contenedores y guardias civiles comprados que en realidad estaban encubiertos

El Gobierno de Ayuso le quita a una ‘startup’ especializada en ‘coaching’ la gestión del nuevo centro para hombres agredidos sexualmente y se lo da a una entidad sin ánimo de lucro

Antonio Maestre: “Hay que hacer el combate cotidiano de no callarse cuando escuchas un comentario racista, machista o deshumanizante”

ECONOMÍA

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El crecimiento del PIB se modera dos décimas hasta el 0,6%, frenado por el sector exterior ante la guerra en Irán

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 30 de abril

Repsol dispara su beneficio un 154% en el primer trimestre gracias a la subida en el precio del petróleo

BBVA cierra el primer trimestre con un beneficio récord de 2.989 millones, un 10,8% más

La revolución silenciosa de los embalses españoles: por qué se guardaba antes el agua para invierno y ahora se debería reservar para verano

DEPORTES

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

El Cholo Simeone carga contra la decisión arbitral tras el partido ante el Arsenal: “Para pitar un penalti en Champions tiene que ser de verdad”

Saltan las alarmas en el Atlético de Madrid: Julián Álvarez y Giuliano Simeone son sustituidos en el duelo de Champions ante el Arsenal por posible lesión

El Atlético de Madrid y el Arsenal no son capaces de deshacer el empate en el Metropolitano y dejan la eliminatoria de Champions abierta para la vuelta en Londres

Así te hemos contado el partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Arsenal

Las palabras de Rafa Jódar tras su partido ante Sinner en el Mutua Madrid Open: “Ha habido momentos en los que he competido de tú a tú. Me quedo con eso”