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116-109. Los Pistons dan señales de vida y fuerzan el sexto partido

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Washington, 29 abr (EFE).- Los Detroit Pistons, al borde de la eliminación, se impusieron este miércoles a los Orlando Magic por 116-109, recortaron a 3-2 su desventaja en la serie y forzaron un sexto partido en Florida.

Cade Cunningham y Paolo Banchero protagonizaron un duelo épico, con 45 puntos cada uno.

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Los Pistons, primeros del Este, se han topado en primera ronda con un rival que entró como último clasificado al 'playoff', pero que parece tenerles tomada la medida, con un estilo de juego duro y defensivo muy parecido al suyo.

Cunningham y compañía salieron con todo, dispuestos a superar la dureza física de los Magic y decididos a evitar la humillación de caer eliminados en casa a las primeras de cambio, resistiéndose a morir.

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Dominaron el partido de la primera a la última posesión, pero no fue un duelo nada plácido. Cada vez que los Pistons se escapaban, los Magic encontraban respuesta y apretaban el marcador.

Los Pistons se pusieron con un +17 en el segundo cuarto, pero el resultado al descanso era solo de 66-60.

Al arrancar el segundo tiempo los Magic se pusieron a una posesión (71-69) y tuvieron varias oportunidades para empatar o incluso ponerse arriba, pero finalmente Tobias Harris y Duncan Robinson con un triple dieron un respiro a Detroit.

En el último cuarto, los Pistons habían vuelto a amasar un margen de +15, pero Banchero, con cuatro triples en pocos minutos, puso a Orlando a tres (112-109) a 1:09 del final.

De nuevo, los Magic no pudieron coronar la cima de la remontada y Cunningham volvió a extende la ventaja de unos Pistons que no se dejarían asustar más.

Además de los 45 puntos, Tobias Harris anotó 23 y Duncan Robinson y Jalen Duren 12 cada uno, mientras que Ausar Thompson brilló en trabajo sucio con 15 rebotes y cinco robos.

Para los Magic, Anthony Black sumó sus 19 puntos a los 45 de Banchero, mientras que Desmond Bane contribuyó con 18.

La serie regresa ahora a Orlando para la disputa del sexto partido este próximo viernes. Los Magic buscarán culminar el golpe de los 'playoff', mientras que los Pistons intentarán una hazaña que solo se ha logrado 13 veces en 298 ocasiones: remontar un 3-1 en contra. EFE

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