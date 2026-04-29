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Localizan en buen estado a la niña desaparecida en Vícar (Almería) el 30 de marzo

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Almería, 29 abr (EFE).- La Guardia Civil ha localizado en buen estado a Ariadna F.M., la niña de 11 años que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado 30 de marzo, cuando fue vista por última vez en el municipio almeriense de Vícar.

Según ha informado este miércoles la Comandancia de Almería, la resolución del caso se ha producido tras la aplicación del procedimiento policial habitual ante una supuesta sustracción parental.

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En el marco de estas diligencias, la madre de la menor, que era quien la tenía a su cargo en ese momento, colaboró de forma activa con los investigadores. La progenitora se personó en dependencias policiales, poniéndose a disposición de las fuerzas y cuerpos de seguridad, lo que permitió confirmar la localización de la niña en perfecto estado de salud.

La Comandancia de Almería ha subrayado que, en este tipo de actuaciones, "siempre debe prevalecer el interés superior de la menor".

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La desaparición de Ariadna había generado una alerta difundida por el Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) del Ministerio del Interior, donde se detallaba que en el momento de su desaparición la menor, de 1,35 metros de estatura y ojos verdes, vestía una sudadera rosa con capucha.

Días antes de confirmarse oficialmente su localización, la madre ya había manifestado públicamente a medios locales de Almería que la niña residía con ella en otro país europeo, atribuyendo el origen del dispositivo de búsqueda a una "denuncia falsa" formulada por el padre. EFE

mma/bfv/ram

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