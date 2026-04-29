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La madre de Gabriel amplía su denuncia contra Ana Julia Quezada por daño contra la integridad moral

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Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz el cual fue asesinado en 2018 por Ana Julia Quezada, ha ampliado su denuncia por amenazas que ya instruye la Plaza 1 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Almería por las lesiones y daño contra la integridad moral.

Así lo ha confirmado la propia Ramírez, quien ha explicado que la ampliación de la denuncia, que también se dirige a la pareja de Quezada en el marco de la supuesta producción de un documental sobre el caso, se hizo efectiva el pasado 20 de abril.

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"Creemos que es necesario que se califiquen, pues el daño es real, se ha producido y se sigue produciendo", ha defendido Ramírez, quien se ha mostrado dispuesta a volver a ser examinada por un médico forense para que pueda valorar objetivamente los efectos de unas acciones que "si no se previenen, nos destrozan continuamente impidiéndonos avanzar y tener calma".

Según ha concretado Ramírez, la petición dirigida al órgano judicial va encaminada a ampliar la instrucción a fin de que se investiguen la vertiente lesiva de los hechos denunciados tras las pruebas aportadas durante la instrucción, conforme avanza Prensa Ibérica.

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Por otro lado, en el mismo documento se solicita al tribunal que se valore el conjunto de las lesiones "no limitándose a las amenazas" denunciadas inicialmente. "Yo denuncio los hechos en su conjunto sin poder separarse unos de otros", ha advertido la propia Ramírez.

Con ello, confía en que el juez y la Fiscalía accedan a la petición y posibiliten "evitar más daño dando un paso hacia delante". "Ojalá atiendan a nuestra solicitud y sea un hecho que el estatuto de la víctima se aplica y se cumple adecuadamente con el fin de evitar situaciones tan revictimizantes, crueles y dolorosas para las víctimas", ha añadido.

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