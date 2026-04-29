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Feijóo felicita a Azcón por su investidura: "Los aragoneses no pueden estar en mejores manos"

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este miércoles a Jorge Azcón por su investidura como presidente del Gobierno de Aragón, asegurando que los aragoneses "no pueden estar en mejores manos".

"Enhorabuena a Jorge Azcón por su segundo mandato al frente del Gobierno de Aragón", ha escrito Feijóo en la red social 'X', donde ha destacado su "talante y buen hacer". "Los aragoneses no pueden estar en mejores manos", ha añadido.

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Azcón ha sido investido como presidente autonómico en el Pleno de las Cortes de Aragón con los 26 votos de su grupo, el PP, y los 14 de Vox, que suman 40 diputados de un total de 67 escaños. Los restantes grupos, PSOE, CHA, Aragón-Teruel Existe e IU, han votado en contra.

El PP de Aragón alcanzó la semana pasada un acuerdo con Vox para gobernar la comunidad autónoma durante esta nueva legislatura. De este modo, los de Santiago Abascal tendrán una Vicepresidencia y tres Consejerías.

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Azcón encara ahora su segunda legislatura de gobierno, tras ser elegido presidente por primera vez en el verano de 2023, cuando formó el primer Ejecutivo con Vox, que duró un año, siguiendo un año más el Gobierno de la XI legislatura con el PP en solitario.

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