El TSJC ratifica una pena de cinco años de cárcel para un hombre por corrupción de tres menores tuteladas

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha desestimado el recurso interpuesto por un hombre que había sido condenado por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a cinco años de cárcel por un delito de corrupción de menores de 16 años.

La sentencia, hecha pública este miércoles, reconoce que el hombre acusado contactó varias veces, en sus salidas a la calle, con tres menores de edad internas en un centro de acogida próximo a su casa, a las que propuso tocamientos, exhibición de fotos desnudas o muestras de pechos a cambio de pequeñas cantidades de dinero o tabaco.

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En una ocasión, incluso, una de ellas se los llegó a exhibir, recoge el fallo.

La Sala incide en la actitud "huidiza y evasiva" del condenado cuando el director del centro de menores le visitó en su casa, lo que revela un "ocultamiento incompatible" con la "inocente relación" que dijo haber tenido con las menores, pues defendió que solo les daba pequeñas cantidades de dinero y sin pedir nada a cambio.

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Además apunta que hay "probanza suficiente" de los hechos con unos vídeos que constituyen una "prueba indiscutible" de que las menores estuvieron en casa del condenado y también prueba las entregas de los regalos en forma de tabaco y del dinero a cambio de las peticiones de contenido sexual que las menores relatan.

El hombre, que fue absuelto en primera instancia de otro delito de agresión sexual, tiene prohibido acercarse a menos de 300 metros de las tres menores durante otros cinco años, la inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos de patria potestad, tutela, curatela guarda o acogimiento por tiempo de 8 años y la inhabilitación especial para cualquier profesión, oficio o actividad que conlleve contacto directo y regular con menores de edad por tiempo de 8 años.

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