Mónica García recuerda a Emilio Delgado que Más Madrid ya ha debatido sobre las primarias

Madrid, 29 abr (EFE).- La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, ha recordado a su compañero de partido Emilio Delgado que la formación ya ha debatido sobre quién puede votar en las primarias y considera que no es algo de lo que haya que hablar "frente a las cámaras", tras la controversia pública entre ambos.

En declaraciones a los medios en el Congreso, y preguntada sobre sus discrepancias con el portavoz adjunto de Más Madrid en la Asamblea madrileña sobre quién debería votar en las primarias, la ministra ha dicho que no quiere detenerse "ni un minuto" en las particularidades de cómo organiza este tema su partido.

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"Esto no es un debate que tengamos que tener aquí frente a las cámaras. Creo que es un debate que hemos tenido ya en nuestra organización y que es muy sencillo. En Más Madrid, como en el Partido Socialista, como en todos los partidos, votan y participan y tienen derecho a votar sus militantes", ha asegurado.

La ministra anunció el sábado que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser nuevamente la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad, una decisión que aún no ha tomado Delgado, con quien mantuvo un enfrentamiento en un programa de televisión el lunes sobre la participación en estas primarias.

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En concreto, García defiende que los estatutos del partido marcan que solo los militantes pueden serlo, mientras que Delgado apuesta por abrir la participación también a los simpatizantes.

"Si alguno de ustedes es militante, podrá participar en las primarias de más Madrid. El que no sea militante, no podrá participar, de la misma manera que yo no participo en las primarias del Partido Socialista. Así de sencillo, yo creo que no hay más debate", ha señalado este miércoles la ministra.

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Además, ha asegurado que este tipo de debates internos les están "perjudicando" porque, en su opinión, habría que hablar de vivienda o de cómo "eliminar" al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Fuentes próximas a García aseguran que han ofrecido a Delgado ir de número dos en la Asamblea de Madrid en las próximas elecciones autonómicas o ir en las listas del Congreso, pero las mismas fuentes señalan que él no lo ha aceptado y que tampoco ha dicho nada sobre que quiera ir de número uno en Madrid en las elecciones generales. EFE

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