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El Princesa de las Artes reconoce la letra comprometida y la creatividad de Patti Smith

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Oviedo, 29 abr (EFE).- La actitud inconformista y transgresora, ejemplo para muchas artistas, de la cantante, compositora, escritora y activista estadounidense Patti Smith y su creatividad y compromiso con ofrecer un mensaje de esperanza ante las injusticias le han hecho merecedora este miércoles del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2026.

Según el acta del jurado que le ha concedido este galardón, la conocida como 'la madrina del punk' ha plasmado la rebeldía del individuo en la sociedad "en canciones palpitantes, algunas de las cuales ya son iconos de la música popular de nuestro tiempo".

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A lo largo de más de cinco décadas de trayectoria profesional, en las que ha triunfado con éxitos tan conocidos como 'Because the night', coescrito con Bruce Springsteen, o 'People have the power', "ha conmovido a oyentes y lectores de todo el mundo y sigue inspirando a las nuevas generaciones".

"Conecta el rock, la poesía simbolista y el espíritu de la contracultura con una gran potencia expresiva", señala el fallo del tribunal presidido por la bailarina y coreógrafa María Pagés, quien en 2022 recibió este premio junto a la cantaora Carmen Linares.

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Muchas de las composiciones poéticas interpretadas por la voz rota de Patricia 'Patti' Lee Smith (1946, Chicago, Estados Unidos) se han convertido en himnos que han cautivado a varias generaciones con melodías que tienen la energía de las bandas 'garage' de rock de finales de los sesenta.

El Premio Princesa de las Artes llega muy pocos meses después del cincuenta aniversario de su primer disco, 'Horses' (1975) -que reeditó en 2025-, con el que propuso un punto de vista feminista e intelectual a la música punk y se convirtió en una de las artistas más influyentes de la música rock.

A lo largo de su dilata carrera artística, que paró durante varios años en la década de los ochenta, ha publicado otros trabajos como 'Easter', 'Wave', 'Dream of Life', 'Gone Again', 'Peace and Noise', 'Gung Ho', 'Land' o 'Trampin'.

Su trayectoria ha traspasado, según los especialistas, los límites de lo estrictamente musical para convertirse en una comunicadora multidisciplinar e iconoclasta a través de distintas manifestaciones artísticas como la poesía, la fotografía, la 'performance' o la videoinstalación.

Influenciada por la obra de la generación 'beat' estadounidense, ha dejado también patente su gusto por la poesía francesa del siglo XIX, especialmente por la de Rimbaud, Baudelaire y Verlaine, así como su devoción por autores como García Lorca o el chileno Roberto Bolaño.

Además de publicar varios poemarios, Smith ha escrito como narradora varios libros de memorias, como 'Just Kids' (Éramos unos niños, 2010), con el que obtuvo el National Book Award de Estados Unidos, y en 2025 publicó el último volumen de este género, 'Bread of Angels' (Pan de ángeles).

Dotada de un gran carisma, Smith ha ligado, además, sus propuestas al compromiso con diferentes causas políticas y sociales y es considerada un icono del activismo y la lucha por los derechos civiles.

"Hace falta una conciencia global, una unidad de millones, y lo que deseo es que las nuevas generaciones, ante la corrupción y los problemas medioambientales, encuentren la manera de cooperar; ellos tienen el poder", declaraba hace unos pocos años en una entrevista con EFE, parafraseando su conocida canción.

Después de trazar una carrera polifacética, a sus 79 años, continúa subida a los escenarios con una extensa gira de conciertos por todo el mundo, que comenzó el año pasado, para conmemorar el quincuagésimo aniversario de 'Horses'.

Smith, que toma el relevo como ganadora de este premio de la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, ha cosechado numerosos reconocimientos como la Medalla de Oro de Bellas Artes que otorga el Gobierno de España, es Comendadora de la Orden de las Artes y las Letras y cuenta con la Medalla de la Ciudad de Nueva York.

El de las Artes ha sido el primero de los ocho galardones concedidos por la Fundación Princesa de Asturias en fallarse este año, cuando se alcanza su cuadragésimo sexta edición.

A continuación se otorgarán los premios de Comunicación y Humanidades, el 6 de mayo; Investigación Científica y Técnica, el 13 de mayo; Cooperación Internacional, el 20 de mayo; Ciencias Sociales, el 26 del mismo mes; Deportes, el 3 de junio; Letras, el 10 de junio, y Concordia, el 17 de junio. EFE

(Foto)(Vídeo)

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