El Congreso decide mañana si arranca el trámite para blindar el aborto en la Constitución

Madrid, 29 abr (EFE).- El pleno del Congreso debate este jueves las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox contra la reforma de la Constitución propuesta por el Gobierno para blindar el derecho al aborto en la sanidad pública, que piden la devolución del texto aprobado por el Consejo de Ministros.

El PP considera que el proyecto carece de justificación jurídica, mientras que Vox sostiene que la reforma contraviene el derecho de todos a la vida reconocido en la carta magna.

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Si se rechazan las enmiendas a la totalidad de devolución, el texto continuará su tramitación parlamentaria y requerirá una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado para ser aprobado. En caso contrario, la iniciativa se devuelve al Ejecutivo y finaliza su tramitación.

Con esta reforma, el Gobierno busca garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública en condiciones de igualdad real y efectiva en todo el territorio nacional, ante cualquier regresión y porque alrededor del 79 % de las prácticas abortivas se realizan en centros privados y solo el 20 % en centros públicos, con grandes diferencias entre comunidades autónomas.

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Los grupos defenderán sus posturas en el pleno del Congreso en el que intervendrá la ministra de igualdad, Ana Redondo, que considera que existe una "diferencia sustancial entre mujeres de primera y mujeres de segunda en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, dependiendo de dónde residan".

El PP defiende que el proyecto carece de justificación jurídica "mínimamente sólida" y sostiene que lejos de perseguir como fin último reforzar la garantía del ejercicio de derechos de las mujeres "busca un beneficio electoral".

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Y argumenta para ello que es el propio Gobierno el que propone blindar el aborto a través del artículo 43 de la Constitución -el que reconoce el derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar la salud pública- por la mayor celeridad y sencillez que ofrece esta tramitación, en lugar de hacerlo con la reforma del artículo 15, que implicaría la disolución inmediata de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

Así, según el texto de la enmienda de los populares a la que ha tenido acceso EFE de fuentes parlamentarias, el Ejecutivo admite "el uso instrumental por motivos estrictamente de oportunidad política del procedimiento de reforma".

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El PP, además, se remite al voto particular de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, consejero permanente del Consejo de Estado, en el dictamen elaborado por esta institución, y al que se adhieren otros dos consejeros.

Un voto particular que subraya, según el PP, que el proyecto es un "fraude" a la Constitución, ya que busca modificar un aspecto del artículo 15 -que recoge derechos fundamentales-, sin recurrir al procedimiento para ello establecido por el artículo 168.

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En el texto del veto, los populares también advierten de "numerosas inconsistencias", así como de "una intención muy peligrosa": "cuestiona la independencia de determinadas instituciones, a las que el Gobierno desprecia y viene a decir que debe procurarles instrucciones expresas sobre cómo interpretar y aplicar la Constitución (en clara referencia al Tribunal Constitucional)".

Por todo ello, el PP pide la devolución del proyecto y defiende que es necesario activar el procedimiento del artículo 168 para esa reforma y que no se puede quebrantar la Constitución con argumentos políticos.

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Por su parte, Vox señala que la reforma constitucional planteada contraviene el derecho de todos a la vida reconocido en la Constitución y supone un "atentado contra la dignidad de la naturaleza de la persona".

"Este Gobierno busca solo instrumentalizar el dolor personal y familiar para, otra vez, lanzar cortinas de humo a su corrupción, indecendia, a su traición", argumenta Vox para pedir la devolución del proyecto.

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El PNV ya ha anunciado que votará en contra de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox. EFE