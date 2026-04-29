Desarticulada una banda dedicada a vender droga en Palma con el sistema 'telecoca'

Palma, 29 abr (EFE).- La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal muy activo dedicado al tráfico de drogas en la modalidad conocida como 'telecoca' en Palma, con la detención de tres mujeres y un hombre, la incautación de diversas cantidades de estupefacientes y de hasta cuatro armas de fuego.

El grupo II de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional en Palma ha culminado una investigación iniciada hace 10 meses contra una organización dedicada al tráfico de drogas, que ha sido compleja por las medidas de seguridad que adoptaban los investigados, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares en un comunicado.

PUBLICIDAD

Los investigados realizaban maniobras para evitar ser detectados y que se conocieran los inmuebles de recogida de los estupefacientes, quedaban con los clientes en puntos de difícil vigilancia y acceso y realizaban las operaciones de compraventa de forma muy discreta.

Además los agentes aumentaron las medidas de seguridad en las diferentes intervenciones al saber que el grupo podía disponer de armas y que uno de los investigados estaba relacionado con una banda juvenil de carácter violento.

PUBLICIDAD

A pesar de las complicaciones impuestas por los investigados, los agentes estrecharon el cerco y pudieron determinar los domicilios e inmuebles de abastecimiento, así como las zonas de quedada con numerosos compradores.

Durante la investigación quedó acreditada la venta de sustancias estupefacientes y su vinculación con los investigados.

PUBLICIDAD

Como resultado de las pesquisas, los investigadores materializaron un dispositivo policial el lunes pasado, con la ayuda de agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, la Unidad de Prevención y Reacción y guías caninos.

El operativo policial se desarrollo a primera hora de la mañana, con cuatro registros en Palma, en los barrios de la Soledad, El Rafal y Es Fortí, y un cuarto en un domicilio en Alcudia. El martes practicaron un quinto registro en un trastero y dos aparcamientos en Alcudia.

PUBLICIDAD

Como consecuencia de los registros han sido detenidos un hombre y tres mujeres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y munición e integración en organización criminal.

Los agentes han intervenido cuatro armas de fuego, dos silenciadores, munición –43 cartuchos-, un machete de grandes dimensiones y dinero en efectivo.

PUBLICIDAD

Entre las sustancias estupefacientes intervenidas hay cocaína, cristal, éxtasis, MDMA, ketamina, marihuana, hachís y tusi, además de básculas y otros útiles para el tráfico de drogas y un turismo de alta gama.

En el momento de la detención, una de las mujeres intentó acometer contra uno de los agentes, al que amenazó, por lo que también fue detenida como presunta autora de un delito de atentado.EFE

PUBLICIDAD