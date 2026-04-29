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Absuelto de cargos en segundo juicio en Portugal el 'hacker' del caso 'Football Leaks'

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Lisboa, 29 abr (EFE).- El 'hacker' Rui Pinto, creador de 'Football Leaks', fue absuelto este miércoles en el segundo juicio en Portugal de este caso relacionado con más de 240 delitos relacionados con el acceso ilegal a correos electrónicos del Benfica y otras entidades, informaron medios lusos.

De acuerdo a la prensa local, el Tribunal Criminal de Lisboa consideró que la acusación de la Fiscalía es "inválida" e "improcedente" y "violó las garantías de defensa".

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Asimismo, argumentó que se trata de "un uso abusivo del proceso" y que "nadie puede ser juzgado más de una vez por el mismo hecho".

"El Ministerio Público violó los derechos de la defensa del sospechoso y ejerció la acción penal de una forma que no puede ser tolerada ni por la Constitución portuguesa ni por la Convención Europea de los Derechos Humanos", planteó el tribunal en la sentencia.

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En este proceso, el pirata informático se enfrentaba a más de 240 cargos por haber accedido de manera ilegal a correos electrónicos del Benfica y de otras organizaciones, como la Liga de Portugal, la Autoridad Tributaria lusa o la Red Nacional de Seguridad Interna.

En 2023, fue condenado a cuatro años de prisión con la pena suspensa tras haber sido hallado culpable de nueve delitos en el caso 'Football Leaks', y a seis meses de prisión en Francia, también con la pena suspendida, por acceder ilegalmente a e-mails del club Paris Saint-Germain.

La página de 'Football Leaks' fue creada en 2015 por Pinto y sacó a luz documentos polémicos que sacudieron el fútbol mundial. EFE

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