2-0. O’Higgins vence a Boston River y se sitúa como escolta de Sao Paulo en el grupo C

Santiago de Chile, 28 abr (EFE).- El O’Higgins chileno se impuso este martes por 2-0 al uruguayo Boston River en Rancagua para colocarse como escolta del líder Sao Paulo, tras la tercera jornada del Grupo C de la Copa Sudamericana.

El cuadro celeste consiguió su segunda victoria en el estadio El Teniente con goles de los volantes argentinos Martín Sarrafiore, en el minuto 4, y Francisco González en el 59, para llegar a seis puntos.

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El Sao Paulo lidera la zona con siete enteros, tras igualar sin goles en su visita al colombiano Millonarios que está tercero con 4 unidades, mientras que Boston River quedó en el foso sin puntos.

El equipo de Ignacio Ithurralde se vio frustrado por su tercera derrota en el torneo y terminó el partido con 9 jugadores, tras la expulsión con roja directa de Leandro Suhr, al minuto 68, y de Jairo O’Neil en el 89.

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El marcador lo abrió el ex Independiente Sarrafiore, quien aprovechó un centro de Felipe Faúndez y al borde del área grande remató sobre el palo derecho del arco defendido por el meta Bruno Antúnez.

El duelo se inclinó tempranamente a favor del Capo de Provincia, que mantuvo el control de la pelota con diferencia y manejó el juego con los mediocampistas Francisco González y Felipe Ogaz.

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El cuadro uruguayo intentó batallar con un disparo del atacante argentino Yair González, que salvó el guardameta ecuatoriano Gabriel Carabalí, y que pudo ser el empate en el primer tiempo, pero al final el local se impuso con solvencia.

El dominio de los dirigidos por Lucas Bovaglio se consolidó a los catorce minutos de iniciado el complemento, con el segundo tanto celeste convertido por el volante argentino González.

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Sarrafiore volvió a lucirse, esta vez con un pase raso que cruzó toda el área verdirroja y encontró a González en el segundo palo para empujar la pelota.

El Sastre se vio derrumbado y sufrió las expulsiones de Suhr, quien duró seis minutos en el campo antes de propinar una violenta patada que generó una pelea entre ambos planteles, y de O’Neil por una falta desde atrás que volvió a calentar los ánimos.

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O’Higgins recibirá al brasileño Sao Paulo en la cuarta jornada del Grupo C en la lucha por la cima, mientras que Boston River será local en Montevideo frente al colombiano Millonarios. EFE

(foto)

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