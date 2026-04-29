1-0. Cruzeiro alcanza la cima y pone fin a un invicto de Boca que duró 14 partidos

Río de Janeiro, 28 abr (EFE).- Cruzeiro derrotó este martes con un gol del colombiano Néiser Villarreal por 1-0 a Boca Juniors, que jugó el segundo tiempo con 10 hombres por la expulsión del delantero paraguayo Adam Bereti en el partido de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores.

Con los mismos 6 puntos, pero mejor saldo goleador, Cruzeiro alcanzó en la cima a Boca Juniors, que hoy vio esfurmarse un invicto con Claudio Úbeda en el banco que se extendió por 14 partidos.

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El telón de la tercera jornada del Grupo D caerá el miércoles en Guayaquil con el partido entre Barcelona, colista sin puntos, y Universidad Católica, tercero con 3.

El partido en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, plagado de faltas, se mantuvo estancado en la primera mitad por las trabas del esquema defensivo del equipo argentino y las escasas oportunidades de gol generadas por Cruzeiro, especialmente a través del ecuatoriano Keni Arroyo.

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La expulsión de Bareiro casi al final del primer tiempo generó tensión en el campo pues el jugador se resistió a partir a los vestuarios.

Con la salida del delantero, el equipo xeneize debió retrasar sus líneas, aguantar la presión y resignar sus opciones de ataque.

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Para los locales, el panorama se despejó con elk ingreso del colombiano Villarreal.

A los pocos minutos de ingresar a la cancha, el delantero colombiano anotó el único gol del partido.

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Cruzeiro siguió presionando y pudo ampliar la ventaja. Villarreal tuvo otra ocasión clara pero Brey consiguió atajar.

También Christian estuvo cerca con un remate bloqueado dentro del área.

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Boca, por su parte, buscó reaccionar con los ingresos de Zeballos y Figal, pero no consiguió encontrar el revulsivo.

El tramo final estuvo marcado por un clima caliente, con discusiones entre jugadores y varias tarjetas amarillas para ambos equipos.

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Al final de los 90 minutos el partido fue opacado por una pelea entre los jugadores de ambos equipos.

- Ficha técnica:

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1. Cruzeiro: Otávio; Fagner (m.46, Kauã Moraes), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki Bruno; Lucas Romero (m.74, Bruno Rodríguez), Gerson, Christian, Matheus Pereira; Keny Arroyo (m.74, Néiser Villarreal) y Kaio Jorge (m.87, Matheus Henrique).

Entrenador: Artur Jorge.

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0. Boca Juniors: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Leandro Paredes; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Tomás Aranda (m.60, Nicolás Figal); Miguel Merentiel (m.60, Exequiel Zeballos) y Adam Bareiro.

Entrenador: Claudio Ubeda.

Gol: 1-0, m.84: Néiser Villarreal

Árbitro: Esteban Ostojich. El uruguayo expulsó a Adam Bareiro y amonestó a Leandro Paredes, Kaio Jorge, Fagner, Gerson, Lautaro Blanco, Ayrton Costa.

Incidencias: partido de la tercera jornada del Grupo D de la Copa Libertadores jugado en el estadio Mineirão de la ciudad de Belo Horizonte. EFE