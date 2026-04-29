Azcón afronta su investidura para un segundo mandato en Aragón con el apoyo de Vox

Zaragoza, 29 abr (EFE).- El popular Jorge Azcón se someterá este miércoles a su primera votación en las Cortes de Aragón para ser investido presidente de la comunidad para un segundo mandato con mayoría absoluta gracias al apoyo de Vox.

En esta ocasión, Azcón contará con el apoyo de los 26 diputados de su formación y los 14 que logró el partido de Santiago Abascal en las primeras elecciones autonómicas adelantadas de la comunidad, con lo que será investido con seis diputados más de la mayoría absoluta de las Cortes de Aragón, que conforman 67 parlamentarios.

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En el Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes, se retomará a las 10:00 horas el debate de investidura con la segunda sesión del pleno extraordinario, después de que este martes Azcón defendiera el pacto alcanzado con Vox y la "prioridad nacional" que recoge el acuerdo y desgranara algunas medidas que prevén llevar a cabo durante los próximos cuatro años.

Unos planteamientos a los que los portavoces de los grupos parlamentarios podrán replicar este miércoles para posicionarse sobre la investidura, comenzando por los que lo harán en contra (PSOE, CHA, Aragón Teruel Existe e IU) y después por los que lo apoyan (PP y Vox).

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Cada portavoz tendrá 20 minutos para exponer sus aportaciones y Azcón podrá responderles de manera individual o conjunta.

Si el candidato les responde, los grupos parlamentarios contarán con otros diez minutos para replicarle y Azcón podrá volver a responder.

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La sesión plenaria concluirá con la votación pública por llamamiento y para ser investido Azcón necesitará obtener el voto de la mayoría absoluta. EFE