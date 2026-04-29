Espana agencias

Turno de los acusados: El empresario Aldama abre las declaraciones del juicio a Ábalos

Guardar

Madrid, 29 abr (EFE).- El juicio por presunta corrupción en torno al Ministerio de Transportes que dirigía José Luis Ábalos alcanza este miércoles su undécima jornada con el turno de los acusados, que abrirá el comisionista Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo.

Tras la maratoniana sesión del pasado lunes -que duró catorce horas y se extendió hasta la medianoche-, el juicio arranca con el reconocimiento de los hechos de Aldama, que se avino a colaborar con la Fiscalía cuando estaba en prisión preventiva por un presunto fraude en hidrocarburos por el que sigue investigado en la Audiencia Nacional.

PUBLICIDAD

Ya en la recta final del juicio, el Supremo juzga si Ábalos, su exasesor Koldo García y Aldama se concertaron para amañar contratos de mascarillas adjudicados por organismos dependientes de Transportes a cambio de comisiones.

De los tres, Aldama es el acusado con mejor horizonte penal: en libertad y con una solicitud de 7 años de cárcel que buscará reducir con su declaración, en la que intentará apuntalar su colaboración para evitar su ingreso en prisión.

PUBLICIDAD

Ábalos y Koldo García, en prisión provisional y acusados también del presunto enchufe de dos mujeres en empresas públicas, afrontan peticiones del fiscal de 24 y 19 años y medio, respectivamente, que la acusación popular que dirige el PP eleva a 30.

Este miércoles Aldama volverá a hablar de las comisiones que dice que abonó al exministro y a su exasesor, así como a otros cargos; de sus supuestas gestiones para que Air Europa consiguiera un rescate en 2020, o del pago del alquiler del piso de la expareja de Ábalos, entre otros asuntos.

El comisionista, que ganó 6,7 millones de los contratos de mascarillas y habría defraudado 2,4 en 2020 según un reciente informe de Hacienda, también podrá abordar otros asuntos que han salido en el juicio -aunque no se juzgan- como la visita de la vicepresidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a España, en 2020.

Después de Aldama tomará la palabra Koldo García, especialmente activo estas jornadas, sobre todo la del lunes, con numerosos gestos de discrepancia hacia lo que declaraban los investigadores de la UCO.

El exasesor tratará de sacudirse las acusaciones de corrupción y justificar por qué manejaba tanto dinero en efectivo, de modo que en su declaración previsiblemente volverán a salir las 'chistorras', de las que la UCO no tiene "ningún tipo de duda" de que eran billetes de 500 euros.

La declaración de Ábalos está prevista en último lugar. Tras la larguísima jornada del lunes, fuentes jurídicas consultadas por EFE, se remiten a cómo vaya transcurriendo la jornada para saber si dará tiempo a escuchar al exministro.

De ser así, será la primera vez desde que está en prisión provisional que se escuche su versión. Ábalos ya negó ante el juez irregularidades en la compra de mascarillas y rechazó haber mediado en la contratación de su expareja Jéssica Rodríguez o de Claudia Montes.

El exministro, que defiende la limpieza de sus ingresos, tratará de desvincularse de las dádivas que el fiscal le atribuye a cuenta de Aldama y que su defensa ha cuestionado a lo largo del juicio, y deberá despejar las dudas sembradas por la UCO sobre su patrimonio. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

1-0. Cruzeiro alcanza la cima y pone fin a un invicto de Boca que duró 14 partidos

Infobae

0-0. Sao Paulo sale sin rasguños de la cancha de Millonarios en la altitud de Bogotá

Infobae

0-0. Recoleta arranca un empate a Deportivo Cuenca, que se mantiene segundo del grupo D

Infobae

Miguel Herrera es anunciado como entrenador del Atlante

Infobae

Barracas y Audax se hacen daño con un empate en Buenos Aires

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un Ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Un Ayuntamiento del PP de 100.000 habitantes contrata desde años un servicio médico para sus urgencias nocturnas porque “así se ha hecho siempre” y para no pedírselo a Ayuso

Koldo, Ábalos y Aldama se enfrentan a su examen final ante el Tribunal Supremo con unas estrategias de defensa divididas

El decreto de alquileres vive el día de la marmota y los socios de Sánchez piden pasar al plan B: “La urgencia no ha desaparecido”

El gasto militar de Europa alcanzó su máximo en 2025 desde hace más de 70 años y España fue el quinto país de la UE

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

ECONOMÍA

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El recorte a las renovables de Rajoy persigue a España en los juzgados internacionales: 2.000 millones en deudas y embargos en el extranjero

El Banco Central Europeo ‘desafía’ la inflación y mantendrá congelados los tipos de interés en el 2% en su reunión de abril

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

El puente más largo del mundo: se cruza en 40 minutos en coche y costó 17.000 millones de euros

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”