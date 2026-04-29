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126-97. Los Knicks aplastan a los Hawks y vuelven a liderar la serie 3-2

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Jan Téllez Asensio

Nueva York, 28 abr (EFE).- Los New York Knicks barrieron 126-97 a los Atlanta Hawks este martes en el Madison Square Garden y volvieron a ponerse por delante 3-2 en la serie gracias a otra soberbia actuación de Jalen Brunson, que lideró al equipo neoyorquino con 39 puntos.

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Brunson comandó a Nueva York con 39 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes (15 de 23 en tiros de campo, de los cuales 3 de 5 en triples) para que los Knicks confirmaran el factor cancha y puedan ir al sexto partido en Atlanta con una bala de reserva.

Desde que llegó a los Knicks en la temporada 2022-23, Brunson lidera la tabla de jugadores con 40 o más puntos en 'playoff' de NBA, con un total de ocho partidos. Esta vez se quedó a las puertas.

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El dominicano Karl-Anthony Towns, nacido en Nueva Jersey, aportó 16 puntos y 14 rebotes (doble-doble), además de 6 asistencias, 2 robos y otros 2 tapones. 'KAT' venía de conseguir su primer triple-doble (20-10-10) en postemporada, erigiéndose como el cuarto en conseguirlo en toda la historia de la franquicia.

Los Knicks se tomaron muy en serio el quinto encuentro de la serie. Ya desde el primer cuarto, Brunson llevó la batuta del conjunto neoyorquino, que solo en los primeros instantes dejó a Atlanta verse por delante en el marcador.

El equipo dirigido por Mike Brown avasalló a los Hawks con un 35-22 en el primer cuarto, que le sirvió de renta para gestionar el resto del partido.

El quinteto inicial de Nueva York formado por Brunson, Towns, OG Anunoby, Josh Hart y Mikal Bridges estuvo respaldado pronto en el partido por una muy buena versión de Mitchell Robinson, que encadenó varios puntos y tapones, además de forzar alguna que otra pérdida de los rivales.

Los Knicks cerraron los primeros doce minutos con un parcial de 11-2 y una ventaja de 13 puntos, en parte gracias no solo a su acierto en el tiro sino también por el 1 de 6 en triples de los Hawks, que tardaron en afinar puntería desde el perímetro.

Por si los aficionados que llenaron el icónico Madison Square Garden no tenían suficiente con la sólida actuación con la que comenzó su equipo, los Knicks llegaron a ampliar su ventaja hasta en 22 puntos en el segundo cuarto durante una fase dominadora.

El puertorriqueño Jose Alvarado, nacido en Brooklyn, emergió en la pista con descaro y encadenó minutos de calidad siendo protagonista. El '5' de Nueva York, ex de los New Orleans Pelicans, terminó la noche aportando 12 puntos, 2 rebotes, una asistencia y un tapón.

Alvarado igualó su mejor anotación en 'playoff' conseguida en abril de 2022 y fue coreado por la grada del Madison Square Garden con cánticos de "'¡Olé, Jose!"

El 64-48 al que se fueron ambos equipos al descanso dejaba poco margen de remontada para los Hawks, que además tenían unas sensaciones mucho más dispares respecto al segundo partido de la serie en el Madison que sí lograron remontar tras levantar 14 puntos.

Esa noche, Mike Brown pecó de juntar en pista a varios jugadores de banquillo que no habían coincidido demasiado durante la temporada regular. El técnico de los Knicks no volvió a tropezar con la misma piedra esta vez y fue mezclando a jugadores del quinteto inicial con otros del banquillo, siempre manteniendo el equilibrio.

Pese a que los Hawks mejoraron su porcentaje de triples y no arrojaron la toalla en ningún momento, los Knicks consiguieron activar a jugadores de banquillo poco habituales como Jordan Clarkson (9 puntos) y no perdieron una ventaja de dobles dígitos, sino que la llegaron a ampliar hasta los 32 puntos.

OG Anunoby también brilló con luz propia, aportando otro doble-doble con 17 puntos y 10 rebotes. Jeremy Sochan sumó 10 puntos en los últimos minutos de partido.

Por parte de los Hawks, Dyson Daniels anotó 17 puntos, Nickeil Alexander-Walker otros 16, Onyeka Okongwu hizo 16 y Jonathan Kuminga, 13. Jalen Johnson fue el máximo anotador de Atlanta con un doble-doble (18 puntos y 10 rebotes).

CJ McCollum, que promedió 29 puntos en los dos primeros partidos de la serie disputados en Nueva York, apenas sumó 6 puntos.

Después de llevarse Nueva York el quinto partido y poner el 3-2 en esta primera ronda de 'playoff', los Knicks pueden ganar la serie el jueves en el State Farm Arena de Atlanta. EFE

(foto)

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