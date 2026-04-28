Vivienda dice que seguirá trabajando por la dignidad de los inquilinos tras la derogación

Madrid, 28 abr (EFE).- El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha asegurado que seguirá trabajando por la dignidad de las personas inquilinas tras la no convalidación del decreto ley que permitía prorrogar dos años los alquileres, una derogación que achaca a la irresponsabilidad de la derecha y la extrema derecha.

Según ha informado Vivienda, el ministerio intensificará los contactos para sacar adelante la regulación de los alquileres de temporada y acabar así con el fraude en los contratos de menos de un año, ya que estos contactos tienen una finalidad muy concreta y no pueden ser "la coartada para imponer subidas abusivas del alquiler".

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Asimismo, tras la derogación del decreto ley, el Ministerio de Vivienda considera que hay que abordar otras medidas en tramitación para fomentar la bajada de los alquileres, para frenar la especulación y movilizar vivienda vacía.

También asegura que continuará con las medidas estructurales para construir un parque público de vivienda capaz de condicionar el mercado privado, entre ellas el Plan Estatal de Vivienda aprobado la semana pasada, Casa47 y el PERTE de la Industrialización.

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El decreto ley derogado este martes permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta. EFE