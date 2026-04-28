Manta aprovecha gol del argentino Moscarelli para romper el invicto de Católica en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 27 abr (EFE).- El Manta, que ocupa la última posición de la Liga Pro de Ecuador, aprovechó el gol del argentino Octavio Moscarelli para ganarle este lunes 1-0 a Universidad Católica, romperle el invicto y frenarlo en su afán alcanzar el liderato del Independiente del Valle en el cierre de la undécima fecha.

Moscarelli aprovechó un balón frente al arco católico, en el minuto 12, tras una serie de rebotes y, con un violento remate anotó el tanto de la victoria, para reencontrarse con un triunfo que no conseguía desde la cuarta fecha del actual torneo, cuando le ganó por 0-1 a Delfín, también de la ciudad de Manta.

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La Católica, además de perder el partido, la racha de victorias y la posibilidad de acumular los mismos 25 puntos que el Independiente del Valle, también perdió por expulsión al defensa y capitán del equipo, Luis Cangá, en el cierre del primer tiempo.

Mientras la Católica se quedó en el segundo lugar, con 22 puntos, el Manta acumuló 7 unidades, pero continuó en el último puesto.

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Por su parte, el Aucas derrotó por 1-0 a Delfín y alcanzó el tercer puesto de la tabla de posiciones, con 19 puntos, los mismos que Barcelona, pero con mejor diferencia de goles.

El Aucas logró el triunfo, tras un autogol del defensa cetáceo, el argentino Mateo Burdisso, en el minuto 78, cuando prácticamente se le cerraban las posibilidades de gol al cuadro ganador, mientras el Delfín se ubicó duodécimo, con 12 enteros. EFE

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