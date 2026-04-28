Vuelve la inestabilidad este martes, con tormentas y lluvias en gran parte de la península

Madrid, 28 abr (EFE).- Este martes se espera un día marcado por la inestabilidad en gran parte del territorio peninsular, con tormentas y chubascos que afectarán especialmente a Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y cordilleras Béticas orientales.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que este martes la presencia de una masa de aire subtropical dejará un día marcado por la inestabilidad en la mayor parte de la península, con predominio de cielos nubosos que dejarán chubascos a primeras horas en el Cantábrico, Alborán y sureste peninsular.

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A partir de horas centrales se espera que la nubosidad se extienda hacia amplias zonas de interior del norte y mitad occidental, con lluvias localmente fuertes en puntos de Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, área cantábrica, alto Ebro y cordilleras Béticas.

En estas zonas además, las tormentas podrán venir acompañadas de granizo y rachas muy fuertes de viento, además de ser en forma de barro en la mitad sur y Baleares por la presencia de calima.

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Las temperaturas máximas ascenderán en el norte de Galicia y Asturias, con descensos en la mitad sur peninsular y con pocos cambios en el resto; las mínimas aumentarán en Baleares, interior de Andalucía y meseta sur, con un predominio de los descensos en el cuadrante nordeste y con pocos cambios en el resto.

Predominará el viento flojo en la península y Baleares, moderado en los litorales sur y noroeste, con intervalos fuertes y posibilidad de algunas rachas muy fuertes en los de Galicia, Estrecho y Almería.

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En Canarias, día de cielos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil y ocasional con viento de flojo a moderado.

.-GALICIA: intervalos de nubes y abundante nubosidad matinal con chubascos y tormentas en horas centrales que podrán ser localmente fuertes y con granizo en el interior. Temperaturas con pocos cambios salvo un ascenso de las máximas en el tercio norte. Viento flojo a moderado con intervalos fuertes, especialmente al norte.

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.-ASTURIAS: cielos cubiertos con chubascos y tormentas en el interior y extremo oriental del litoral que podrán ser fuertes y con granizo en la cordillera. Temperaturas con pocos cambios salvo un ascenso de las máximas en los litorales oeste y centro y zonas cercanas. Viento flojo en general llegando a moderado en el litoral occidental.

.-CANTABRIA: cielos cubiertos con chubascos y tormentas que podrán ser localmente fuertes y con granizo por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

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.-PAÍS VASCO: cielos cubiertos con chubascos y tormentas que serán localmente fuertes por la tarde y en forma de granizo en Álava. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos con chubascos localmente fuertes más probables en la segunda mitad del día y generalizados en la mitad norte y oeste. Temperaturas con ligeros cambios y viento flojo a moderado.

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.-NAVARRA: cielos cubiertos con probabilidad de lluvias débiles y algún chubascos en el tercio norte por la tarde. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo con algún intervalo de moderado por la tarde.

.-LA RIOJA: intervalos nubosos con chubascos localmente fuertes que podrán ir acompañados de tormenta y granizo especialmente en la Ibérica en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero ascenso. Viento flojo a moderado.

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.-ARAGÓN: cielos poco nubosos con probabilidad de chubascos dispersos por la tarde en el Pirineo. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios. Viento flojo en general y moderado en la depresión del Ebro.

.-CATALUÑA: cielos poco nubosos con probabilidad de chubascos dispersos en el Pirineo por la tarde. Temperaturas en ligero descenso o sin cambios y viento flojo en general con intervalos de moderado por la tarde.

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.-EXTREMADURA: intervalos nubosos con chubascos localmente fuertes que podrán ir acompañados de tormentas y granizo, más probables y generalizados en la segunda mitad del día. Temperaturas mínimas en ligero ascensos y máximas en ligero descenso. Viento flojo a moderado.

.-COMUNIDAD DE MADRID: abundantes intervalos de nubes aumentando a nuboso por la tarde con chubascos vespertinos y en forma de barro en general débiles y más probables en el Sistema Central. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: intervalos nubosos que irán cubriendo el cielo por la tarde con probables lluvias acompañadas de tormenta en forma de barro y granizo en la mitad occidental. Temperaturas mínimas en ascenso ligero a moderado y máximas en descenso en el suroeste, con pocos cambios en el resto. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: intervalos nubosos con probabilidad de chubascos dispersos. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en descenso en el interior, sin cambios en el litoral. Viento moderado en el litoral y flojo a moderado en el resto.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos muy nubosos con probabilidad de chubascos en la primera mitad del día que podrán venir en forma de barro por el polvo en suspensión. Temperaturas mínimas con pocos cambios; máximas en descenso en el interior y sin cambios en el litoral. Viento moderado a fuerte en el litoral y flojo en el interior.

.-BALEARES: cielos poco nubosos o despejados tendiendo a cubrirse a partir del mediodía. Probabilidad de alguna precipitación débil, ocasional y aislada acompañada de barro. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios. Viento entre flojo y moderado.

.-ANDALUCÍA: intervalos de cielos muy nubosos con chubascos ocasionales que durante la tarde serán localmente fuertes y acompañados de tormentas. Temperaturas mínimas en ligero acenso o sin cambios; máximas en descenso generalizado. Viento flojo salvo levante fuerte en el Estrecho y litoral almeriense con rachas muy fuertes.

.-CANARIAS: cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, Lanzarote y Fuerteventura con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales. En el resto, intervalos nubosos sin descartar lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios y viento flojo y moderado con brisas en costas de las islas de mayor relieve. EFE