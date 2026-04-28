Espana agencias

El Congreso deroga hoy la prórroga de los alquileres salvo acuerdo 'in extremis' con Junts

Guardar

Madrid, 28 abr (EFE).- El pleno del Congreso derogará hoy, salvo que el Gobierno cierre un acuerdo de última hora con Junts, el decreto ley impulsado por Sumar que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

El decreto ley, que defenderá ante el pleno el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será previsiblemente rechazado por la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, aunque en las últimas horas Bustinduy se ha abierto a hacer concesiones en materia fiscal a los independentistas, si permiten con su voto que el decreto salga adelante.

PUBLICIDAD

El acuerdo de última hora que, según Sumar, podría salvar la votación implica al ala socialista del Gobierno, al que su socio ha pedido "voluntad política" para hacer posible la convalidación con ese acuerdo 'in extremis'.

Desde Junts, cuya abstención podría bastar para aprobar el decreto, han sugerido que estarían abiertos al acuerdo que propone Sumar.

PUBLICIDAD

"Las declaraciones de hoy de Sumar acreditan que han entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo. La pregunta es: ¿qué hará el PSOE?", han señalado fuentes de Junts, que incluso se preguntan si el Partido Socialista "será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y de los pequeños propietarios".

Por su parte, la comisión ejecutiva del PNV analizó la tarde del lunes su postura ante el decreto, si bien señaló que no la comunicaría hasta la mañana del martes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Azcón afronta el debate de investidura para volver a ser presidente tras el pacto con Vox

Infobae

122-131. Los Thunder sentencian a los Suns y esperan a los Lakers

Infobae

El Consejo de Ministros aprueba el anteproyecto de ley que reforma la prevención laboral

Infobae

Corredor afirma que el sistema eléctrico "está protegido" siempre que todo el mundo cumpla

Infobae

Corredor: Algunas empresas han elegido como mecanismo de defensa atacar a Red Eléctrica

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

El ‘caso Montoro’ se activa con las primeras declaraciones de investigados, entre los que todavía no figura el exministro

El yate ‘Fortuna’ en el que navegó Juan Carlos I pasa estos días trabajos de mantenimiento en el puerto del constructor Molpeceres mientras se alquila por 15.900 euros diarios

La UCO asegura que el piso de Jessica funcionaba como “casita de novios” con Ábalos y que lo pagaba Aldama para “tener comprada la voluntad del ministro”

El Poder Judicial multa con 1.000 euros a un juez por usar ChatGPT para redactar el borrador de una sentencia

El Poder Judicial abre una investigación contra el juez que investiga al exDAO por decir que las mujeres tienen “ventajas” para denunciar

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

Así es el top 10 de los barrios más caros para alquilar un piso en España: el dominio de Madrid y Barcelona

El Banco de España advierte que los españoles podrían comprar un 17% más con el mismo sueldo si hubiera más competencia entre empresas

Un año del gran apagón del 28 de abril: sin responsables claros, un modelo energético bajo presión y dudas sobre si pudo haberse evitado

El cable de 1.000 kilómetros que podría unir a España e Irlanda: “Una interconexión a gran escala para reforzar la competitividad de la Unión Europea”

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”