El Congreso deroga hoy la prórroga de los alquileres salvo acuerdo 'in extremis' con Junts

Madrid, 28 abr (EFE).- El pleno del Congreso derogará hoy, salvo que el Gobierno cierre un acuerdo de última hora con Junts, el decreto ley impulsado por Sumar que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

El decreto ley, que defenderá ante el pleno el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, será previsiblemente rechazado por la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, aunque en las últimas horas Bustinduy se ha abierto a hacer concesiones en materia fiscal a los independentistas, si permiten con su voto que el decreto salga adelante.

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El acuerdo de última hora que, según Sumar, podría salvar la votación implica al ala socialista del Gobierno, al que su socio ha pedido "voluntad política" para hacer posible la convalidación con ese acuerdo 'in extremis'.

Desde Junts, cuya abstención podría bastar para aprobar el decreto, han sugerido que estarían abiertos al acuerdo que propone Sumar.

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"Las declaraciones de hoy de Sumar acreditan que han entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo. La pregunta es: ¿qué hará el PSOE?", han señalado fuentes de Junts, que incluso se preguntan si el Partido Socialista "será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y de los pequeños propietarios".

Por su parte, la comisión ejecutiva del PNV analizó la tarde del lunes su postura ante el decreto, si bien señaló que no la comunicaría hasta la mañana del martes. EFE

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