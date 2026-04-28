Pérez de los Cobos declara como testigo en Kitchen sobre los pagos con fondos reservados

Madrid, 28 abr (EFE).- El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos declara este jueves como testigo en el juicio del caso Kitchen en relación con el uso de fondos reservados para financiar esta operación parapolicial presuntamente diseñada desde el Ministerio del Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy para sustraer al extesorero Luis Bárcenas documentación sensible para el partido.

También está prevista en esta decimosegunda jornada de juicio la testifical del confesor de uno de los principales acusados, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, que reenvió a éste un mensaje en el que su ex número dos Francisco Martínez, advertía que entregaría al juzgado unos mensajes sobre la operación Kitchen que le podían incriminar, a lo que el exministro contestó al sacerdote que no sabía nada de todo aquello.

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En su declaración ante el juez de instrucción, Pérez de los Cobos negó haber estado al tanto del pago con fondos reservados para la operación Kitchen, dado que no tenía información sobre los confidentes o las operaciones a las que se destinaba el dinero.

Durante esa comparecencia explicó además al juez cuáles eran sus funciones como exdirector del gabinete de coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad en la época de Francisco Martínez, otro de los principales acusados en este juicio.

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Respecto a los fondos reservados, señaló que llevaba un control meramente formal y que la estructura era piramidal; es decir, cada comisaría o comandancia remitía a sus superiores los recibos con los fondos que necesitaban y cuando llegaba a la Secretaría de Estado, se comprobaba que las facturas cuadrasen y que no se excedía el importe fijado, ya que el límite máximo anual de gasto en fondos reservados era de 6 millones de euros.

Martínez en instrucción hizo referencia al papel de De los Cobos "como responsable de la contabilidad de los fondos, siendo la persona que, al parecer, verificaba el destino de los mismos", si bien el coronel precisó que realizaba una labor contable, pero que no se paraba a ver las partidas al detalle, y negó haber tenido conocimiento de la operación Kitchen.

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Por su parte, el sacerdote Silverio Nieto declaró ante el juez instructor que Martínez le advirtió por WhatsApp de que su defensa le aconsejaba entregar en el juzgado las actas notariales donde constaban "los mensajes recibidos" en 2013 y 2014.

Según Martínez, tenían "instrucciones muy claras y explícitas sobre los supuestos 'operativos policiales' de las que trata todo esto (cuya legalidad siempre me pareció clarísima) y que necesariamente conlleva la situación de Jorge y probablemente Rajoy. Desde luego nada más lejos de mi deseo", decía el mensaje.

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Nieto, ex director jurídico civil de la Conferencia Episcopal Española (CEE), reconoció que reenvió este mensaje tanto al exministro como al excomisario Enrique García Castaño, eximido de esta causa por motivos de salud y cuya declaración desencadenó la imputación del exsecretario de Estado.

Explicó también que no tenía tanta relación con el exsecretario de Estado, pero que supuso que acudió a él porque se sentía abandonado y dolido, y entendió que quería apoyo moral y un consejo de amigo.EFE

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