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94-88. Los Magic dejan a los Pistons al borde del abismo

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Chicago (EE.UU.), 27 abr (EFE).- Los Orlando Magic, octavos cabezas de serie, triunfaron este lunes por 94-88 en casa contra los Detroit Pistons, que dominaron la Conferencia Este, para tomar ventaja 3-1 en la serie de primera ronda de los 'playoffs' de la NBA y dejar a sus rivales al borde del abismo.

Los Pistons tuvieron un balance de 60-22 en la temporada regular y sumaron quince victorias más respecto a los Magic, pero esa diferencia se anuló por completo en estos 'playoffs'.

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Orlando golpeó primero y plantó su bandera en Detroit para tomar ventaja de campo en la serie, y pese a perder el segundo partido a domicilio, se hizo fuerte en casa, donde selló dos victorias que le dejan a un paso del pase de ronda.

Los Magic salieron ganadores pese a tirar con un 32.6 % de acierto (30 de 92). Desmond Bane, que contó con el apoyo de sus excompañeros en Memphis Ja Morant y Jaren Jackson, lideró a Orlando con 22 puntos y cinco triples.

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Franz Wagner aportó 19 puntos, cinco rebotes, tres asistencias y cuatro robos en 24 minutos, pero se retiró con molestias en la pantorrilla derecha, mientras que Paolo Banchero sumó 18 puntos.

El de este lunes en el KIA Center fue un partido de enorme intensidad, con baja anotación por ambos equipos, juego físico y muchos errores, en el que los Magic fueron más lúcidos en los momentos decisivos.

Los Pistons se desangraron con pérdidas de balón, hasta veinte, y su único tiro de campo anotado en los últimos cinco minutos llegó con 3.4 segundos en el cronómetro.

Fue en ese tramo cuando Orlando selló su victoria, pese a sus apuros ofensivos. Un triple de Desmond Bane, con ayuda del tablero, subió el 92-86 al luminoso 1.16 por jugar y sentenció el choque a favor de los locales.

La primera bola de partido para los Magic llegará este miércoles en Detroit. EFE

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