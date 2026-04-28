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El Atlético-Arsenal, en 11 números

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Madrid, 28 abr (EFE).-

5 goles tan sólo ha encajado el Arsenal en esta edición de la Liga de Campeones a lo largo de 12 partidos por los 26 recibidos por el Atlético de Madrid en 14 encuentros de recorrido hasta la semifinal que empieza este miércoles en el estadio Metropolitano.

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6 goles logró el brasileño Gabriel Martinelli, el jugador más anotador del Arsenal en esta edición de la Liga de Campeones.

7 triunfos ha obtenido en 14 partidos el Atlético en su recorrido desde la fase liga hasta las semifinales del torneo, con dos empates y cinco derrotas.

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9 goles ha marcado el argentino Julián Álvarez en esta campaña en la Liga de Campeones para ser el máximo goleador del Atlético.

10 victorias y dos empates suma el Arsenal en esta Liga de Campeones, en la que el conjunto londinense es el único invicto de esta edición del torneo.

36,4 kilómetros por hora convierten a Martinelli en el futbolista más veloz de la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones entre ambos equipos.

56 paradas, entre el esloveno Jan Oblak y el argentino Juan Musso, ha necesitado el Atlético en esta edición de la máxima competición europea, por las 28 del español David Raya con el Arsenal.

113,3 kilómetros ha atravesado el centrocampista español del Arsenal Martín Zubimendi en esta 'Champions'.

139,1 kilómetros ha recorrido el argentino Giuliano Simeone en esta campaña en la 'Champions'. Es el jugador con más trayecto atravesado en los encuentros de su equipo. También es el más rápido del Atlético, con un esprint que alcanzó los 34,8 kilómetros por hora.

208 remates ha hecho el Atlético de Madrid en esta edición de la Liga de Campeones, de los que 81 fueron a portería y 34 fueron gol, por los 182 del Arsenal, 77 entre los tres palos para 27 tantos a lo largo de doce encuentros.

572 balones ha recuperado el Atlético, el equipo que mejor estadística presenta en ese sentido. El segundo es el París Saint-Germain, con 549. El Arsenal es el decimoquinto equipo, con 426. EFE

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