Espana agencias

Víctimas de Adamuz recurren la decisión judicial de unificar las acusaciones de la causa

Guardar

Huelva, 28 abr (EFE).- La Asociación Descarrilamiento Víctimas Adamuz ha recurrido la providencia de la jueza que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en la que ordena la unificación de las 148 asociaciones personadas en la causa, una decisión que no convence al colectivo al considerarla "casi ridícula".

En declaraciones a EFE, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha precisado que esta unificación "no tiene cabida para nosotros de ninguna de las maneras, que si se presentan finalmente doscientas, trescientas o cuatrocientas denuncias, no se puede, de ninguna forma, unificar en una sola".

PUBLICIDAD

Además, ha señalado que los miembros del colectivo se oponen a que puedan ser representados por un abogado que "ni conocemos, ni sabe cuáles son las necesidades de sus clientes; en cualquier caso, cada persona tiene una necesidad distinta, no solo por la responsabilidad penal, que ahí sí entiendo que pueda ser la misma, sino que por la responsabilidad civil cada persona tiene su sus necesidades".

"Las características de cada situación son distintas ¿Cómo va a representarnos un solo abogado a todos nosotros, un señor al que nosotros no hemos pagado, no hemos concertado con él...? En fin, nos parece casi ridículo", ha añadido.

PUBLICIDAD

Samper ha incidido en que ayer presentaron el recurso a la providencia judicial y que están a la espera de respuesta por parte de la jueza que esperan "sea la marcha atrás y que, si tiene mucho trabajo, solicite ayuda de otros jueces o de la administración, porque esta fórmula, desde luego, no nos convence para nada", ha concluido.

El accidente de Adamuz, en el norte de la provincia de Córdoba, causó 46 muertos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad el pasado 18 de enero. EFE

lra/fs/grc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La C.Madrid llevará ante la Audiencia Nacional a Puente por no convocar la Conferencia Sectorial en más de tres años

La C.Madrid llevará ante la Audiencia Nacional a Puente por no convocar la Conferencia Sectorial en más de tres años

El Atlético-Arsenal, en 11 números

Infobae

Fuerte despliegue policial en Málaga con una veintena de registros y varios detenidos

Infobae

Investigan a un conductor, positivo en cocaína, a 138 km/h con un camión de gran tonelaje

Infobae

La cuarta parte de los anfibios presentes en España está amenazada

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Polonia quiere tener su “ejército de drones” inspirado en Ucrania: “Europa estará a salvo de los ataques aéreos”

Polonia quiere tener su “ejército de drones” inspirado en Ucrania: “Europa estará a salvo de los ataques aéreos”

Rechazan la incapacidad permanente a un conductor que perdió el pulgar izquierdo en un accidente y le cierran la puerta a recibir una pensión de 1.754 euros

Un juez declara improcedente el despido de un mozo de almacén por bajo rendimiento: el trabajador dice que fue por una baja médica

Embargan la sede del Instituto Cervantes en Países Bajos

¿Cada cuántos kilómetros hay que cambiar el aceite del coche? Un mecánico responde

ECONOMÍA

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

El mercado laboral pierde 170.300 empleos y el paro sube al 10,83% en el peor inicio de año desde 2013

Así es como puedes calcular el precio de tus horas extra

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de abril

Ser casero nunca ha sido tan rentable: ya se embolsan 15.681 euros al año de media por alquilar una vivienda tipo

Ignacio de la Calzada, abogado: “Tu empresa tendrá la obligación de analizar el estrés en trabajo”

DEPORTES

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

Mbappé, duda para el Clásico pero no para el Mundial: sufre una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda

La desgraciada muerte de Kiptun, el joven que ostentaba el récord del mundo en maratón e inspiró a Sabastian Sawe para bajar de las dos horas

Fórmula 1: en qué posición quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato mundial de pilotos

Un titánico Rafa Jódar se impone a Fonseca y sella su pase a octavos de final del Mutua Madrid Open

El exentrenador de Serena Williams habla sobre la lesión de muñeca de Carlos Alcaraz: “Si han decidido ponerle una férula, no es buena señal”