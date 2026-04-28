Víctimas de Adamuz recurren la decisión judicial de unificar las acusaciones de la causa

Huelva, 28 abr (EFE).- La Asociación Descarrilamiento Víctimas Adamuz ha recurrido la providencia de la jueza que investiga el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) en la que ordena la unificación de las 148 asociaciones personadas en la causa, una decisión que no convence al colectivo al considerarla "casi ridícula".

En declaraciones a EFE, el presidente de la asociación, Mario Samper, ha precisado que esta unificación "no tiene cabida para nosotros de ninguna de las maneras, que si se presentan finalmente doscientas, trescientas o cuatrocientas denuncias, no se puede, de ninguna forma, unificar en una sola".

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Además, ha señalado que los miembros del colectivo se oponen a que puedan ser representados por un abogado que "ni conocemos, ni sabe cuáles son las necesidades de sus clientes; en cualquier caso, cada persona tiene una necesidad distinta, no solo por la responsabilidad penal, que ahí sí entiendo que pueda ser la misma, sino que por la responsabilidad civil cada persona tiene su sus necesidades".

"Las características de cada situación son distintas ¿Cómo va a representarnos un solo abogado a todos nosotros, un señor al que nosotros no hemos pagado, no hemos concertado con él...? En fin, nos parece casi ridículo", ha añadido.

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Samper ha incidido en que ayer presentaron el recurso a la providencia judicial y que están a la espera de respuesta por parte de la jueza que esperan "sea la marcha atrás y que, si tiene mucho trabajo, solicite ayuda de otros jueces o de la administración, porque esta fórmula, desde luego, no nos convence para nada", ha concluido.

El accidente de Adamuz, en el norte de la provincia de Córdoba, causó 46 muertos tras la colisión de dos trenes de alta velocidad el pasado 18 de enero. EFE

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