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La C.Madrid llevará ante la Audiencia Nacional a Puente por no convocar la Conferencia Sectorial en más de tres años

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La Comunidad de Madrid llevará a los tribunales al Ministerio de Transportes de Óscar Puente por su negativa a convocar la Conferencia Sectorial del ramo, el "principal órgano de coordinación" entre el Estado y las comunidades autónomas, tras más de tres años desde la última reunión, algo que consideran "difícilmente justificable".

Durante los 'Desayunos Madrid' organizados por Europa Press, el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, ha avanzado que el Gobierno regional ha dado este martes el primer paso en este sentido.

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"Hoy mismo hemos requerido formalmente al Ministerio de Transportes que convoque la Conferencia Sectorial. Si en 30 días no se ha producido la convocatoria oficial, recurriremos ante los tribunales", ha advertido.

En ese caso, ha especificado, la Comunidad interpondrá un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. En concreto, la última reunión de la Conferencia Sectorial de Transportes se celebró en julio de 2022, a pesar de que el reglamento obliga a hacerlo cada seis meses.

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"No es un trámite administrativo. Es un instrumento esencial para garantizar la coherencia del sistema, para compartir diagnósticos y para articular respuestas conjuntas. Su ausencia durante tanto tiempo es, en sí misma, un síntoma preocupante de degeneración democrática", ha apuntado el consejero.

En su opinión, la negativa a convocar este órgano de coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, algo que se ha reclamado de forma recurrente por parte de distintos gobiernos regionales, supone "la constatación de una forma de gobernar que prescinde del diálogo, que ignora la cooperación institucional y que renuncia a construir soluciones compartidas".

LA "ACTITUD CONSTRUCTIVA" DE MADRID

Tras remarcar que no se trata de una "cuestión menor", el máximo responsable en materia de Transportes en la región ha subrayado la necesidad de que se produzca esta reunión para abordar las principales problemáticas en esta materia de manera coordinada, en especial en lo relativo a la situación de la red de Cercanías de Madrid.

"En Madrid siempre hemos mantenido una actitud constructiva. Pero también de exigencia. Exigencia de inversiones acordes al peso y a las necesidades de nuestra región. Y exigencia de planificación, de rigor y de asunción de responsabilidades. Porque la lealtad institucional no puede confundirse con la resignación", ha apuntado Rodrigo.

Además, ha señalado que no se trata de hacer "una acción política reivindicativa" sino que el ministro les "atienda", ya que hasta el momento asegura que ni siquiera le ha contestado las cartas enviadas. "Deja ver el poco interés que tiene, no por el que les está hablando, sino el poco interés que tiene por los madrileños y los problemas que están afectando al transporte público madrileño", ha lamentado.

Sobre la posibilidad de que se aborde esta petición de una manera conjunta entre comunidades autónomas, el consejero ha puesto el foco en la "relación fluida" que mantiene con el resto de regiones. En el caso de Madrid, han decidido que tiene una situación "muy complejo" y quieren abordar "cuanto antes". "Nosotros hemos iniciado esta solicitud y espero que alguna comunidad autónoma, si lo considera oportuno, también lo haga", ha apostillado.

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