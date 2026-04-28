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Las víctimas de pederastia en la Iglesia tendrán exención de IRPF en las indemnizaciones

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Madrid, 28 abr (EFE).- El Gobierno aprueba este martes en el Consejo de Ministros un real decreto-ley que establece la exención del pago del IRPF a las indemnizaciones a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia católica.

Según han informado a EFE fuentes del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con la aprobación de este real decreto-ley se cumple uno de los puntos incluidos en el acuerdo alcanzado el 8 de enero entre el Gobierno, la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos.

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La exención fiscal, que se aprueba este martes, también afecta a las indemnizaciones que la Iglesia haya pagado o pague a través de sus propios sistemas.

El Gobierno cumple así otra de las demandas de las víctimas y "refuerza el compromiso que mantiene con ellas tras alcanzar un acuerdo histórico con la Iglesia", han informado estas fuentes

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Desde el 15 de abril, las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesia cuentan con un sistema de reconocimiento y reparación mixto (Iglesia-Estado) en el que la Iglesia paga las indemnizaciones a propuesta del Defensor del Pueblo. EFE

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