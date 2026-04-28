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Junts se une a PP y Vox y el Congreso rechaza el consorcio de inversiones para Cataluña

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(Actualiza la NA2415 con el resultado de la votación y las reacciones del Govern)

Madrid, 28 abr (EFE).- Junts ha unido este martes sus votos a los del PP y Vox en la votación en la que el Congreso ha rechazado el consorcio de inversiones entre la Administración General del Estado y la Generalitat de Cataluña, pactado por ERC con los socialistas.

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Con argumentos muy distintos, Junts ha sumado sus votos a los de PP, Vox, PNV y UPN -181 en total, frente a 168 'síes'- para rechazar la toma en consideración de una proposición de ley de ERC para autorizar la constitución de un consorcio de inversiones de Cataluña, que impulse, planifique, siga, gestione y ejecute las inversiones del Estado en esa comunidad, participado por ambas administraciones aunque sostenido económicamente por el Estado.

Esta misma tarde, el pleno del Congreso también ha derogado, con la mayoría que suman el PP, Vox y Junts y la abstención del PNV, el decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler vencidos entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limitaba al 2 % las actualizaciones anuales de renta.

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Tras conocerse el resultado de las votaciones, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha lamentado desde Madrid que algunos, en alusión a Junts, hagan mucho ruido en relación con el trabajo que desempeñan, pero avancen poco, y ha subrayado que a Cataluña se la defiende "con hechos y no con palabras y gesticulaciones".

El Govern que preside Illa ya explora nuevas fórmulas para mejorar la ejecución de las inversiones estatales en Cataluña tras el veto de Junts en el Congreso al consorcio de inversiones, según ha explicado en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament la consellera de Economía, Alícia Romero.

En el debate parlamentario sobre la proposición de ley para la creación del consorcio de inversiones, ERC y Junts han confrontado sus posturas.

La diputada de Esquerra Inés Granollers se ha dirigido en su intervención directamente a Junts para pedir a sus siete parlamentarios "responsabilidad", porque "Cataluña continua siendo desgraciadamente parte del Estado español" y su futuro "se decide también haciendo política en Madrid".

"Votar en contra de Cataluña nunca es una opción", ha subrayado Granollers, que ha acusado a Junts de ser "el partido del 'no' a todo".

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha manifestado que aceptar el consorcio de inversiones sería "rebajar las aspiraciones de Cataluña hasta límites que deberían hacer sonrojar a cualquier persona que lo defienda".

También en defensa del 'no' a la toma en consideración de esta proposición de ley, la diputada del PP Cristina Agüera ha opinado que la propuesta "es cesión política y también es humo" y que su objetivo es "reducir el papel del Estado en la toma de decisiones".

Por su parte, el diputado de Vox Juan José Aizcorbe ha argumentado que esta iniciativa "no nace de una reflexión técnica sincera", sino que "surge como moneda de cambio" en los acuerdos entre el PSC y ERC.

En cambio, el socialista José Zaragoza ha señalado que "este consorcio, que podrían tener todas las autonomías, pretende que las comunidades decidan dónde se invierte".

Zaragoza ha dedicado la mayor parte de su intervención a atacar a Junts, que "no soporta que, con un gobierno del PSC, Cataluña avanza", y al PP, al que "lo único que le interesa es utilizar las autonomías como trincheras contra el PSOE". EFE

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