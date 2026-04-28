El Ribera de Navarra es goleado por el Palma y consuma su descenso matemático

Redacción deportes, 28 abr (EFE).- El descenso del ATP Iluminación Ribera Navarra marcó este martes el inicio de la vigesimoséptima jornada en Primera División de fútbol sala, tras perder con claridad ante el Illes Balears Palma Futsal (3-7), en un partido que dejó a los tudelanos sin opciones de permanencia.

Los goles visitantes llegaron por medio de Lucão, Ernesto y un doblete de Maia, además de David Peña y dos tantos de Charuto, mientras que los locales, ya sin margen, respondieron con Terry, Pablo Otero y Eric Pérez.

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La jornada también dejó en una situación delicada al CA Osasuna Magna, que cayó en el último suspiro ante el Industrias Santa Coloma (3-2). Los catalanes golpearon primero con goles de Povill y Aniol, mientras que los navarros reaccionaron en el tramo final con los tantos de Korsun y Linhares desde los diez metros, pero un taconazo decisivo de Puigvert en el último minuto decantó el duelo.

En zona alta, el Noia Portus Apostoli ofreció una exhibición ofensiva ante el Quesos El Hidalgo Manzanares (8-4). Los visitantes se adelantaron con Ismael, Daniel y Toni Escribano, pero la segunda mitad fue un vendaval gallego: Biel (2), Ismael (2), Pazos de penalti, Gui Lima, Churrasco y Schütt voltearon el marcador y desataron la locura en el Agustín Mourís.

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Para los manchegos, Javi Alonso y Daniel maquillaron el resultado en un equipo que debe reaccionar para no complicarse su clasificación para las eliminatorias por el título.

Por su parte, el Jimbee Cartagena Costa Cálida recuperó sensaciones ante el O Parrulo Ferrol (4-2). El tailandés Muhammad abrió y cerró el marcador con un doblete, Pablo Potter firmó un gol de gran factura y Waltinho amplió la renta.

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Los gallegos recortaron por medio del internacional Novoa, pero no pudieron evitar la derrota pese a su insistencia final. EFE

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