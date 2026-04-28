Espana agencias

El Ribera de Navarra es goleado por el Palma y consuma su descenso matemático

Guardar

Redacción deportes, 28 abr (EFE).- El descenso del ATP Iluminación Ribera Navarra marcó este martes el inicio de la vigesimoséptima jornada en Primera División de fútbol sala, tras perder con claridad ante el Illes Balears Palma Futsal (3-7), en un partido que dejó a los tudelanos sin opciones de permanencia.

Los goles visitantes llegaron por medio de Lucão, Ernesto y un doblete de Maia, además de David Peña y dos tantos de Charuto, mientras que los locales, ya sin margen, respondieron con Terry, Pablo Otero y Eric Pérez.

PUBLICIDAD

La jornada también dejó en una situación delicada al CA Osasuna Magna, que cayó en el último suspiro ante el Industrias Santa Coloma (3-2). Los catalanes golpearon primero con goles de Povill y Aniol, mientras que los navarros reaccionaron en el tramo final con los tantos de Korsun y Linhares desde los diez metros, pero un taconazo decisivo de Puigvert en el último minuto decantó el duelo.

En zona alta, el Noia Portus Apostoli ofreció una exhibición ofensiva ante el Quesos El Hidalgo Manzanares (8-4). Los visitantes se adelantaron con Ismael, Daniel y Toni Escribano, pero la segunda mitad fue un vendaval gallego: Biel (2), Ismael (2), Pazos de penalti, Gui Lima, Churrasco y Schütt voltearon el marcador y desataron la locura en el Agustín Mourís.

PUBLICIDAD

Para los manchegos, Javi Alonso y Daniel maquillaron el resultado en un equipo que debe reaccionar para no complicarse su clasificación para las eliminatorias por el título.

Por su parte, el Jimbee Cartagena Costa Cálida recuperó sensaciones ante el O Parrulo Ferrol (4-2). El tailandés Muhammad abrió y cerró el marcador con un doblete, Pablo Potter firmó un gol de gran factura y Waltinho amplió la renta.

Los gallegos recortaron por medio del internacional Novoa, pero no pudieron evitar la derrota pese a su insistencia final. EFE

jmd/asc

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sabalenka: "A veces tienes que aprender, coger lo negativo y seguir adelante"

Infobae

Cobolli elimina a Medvedev y logra sus primeros cuartos de un Masters 1000

Infobae

Upamecano: "Nada está decidido"

Infobae

Indagan si un cadáver hallado es del desaparecido vinculado al crimen de la viuda de Sala

Infobae

Investigan la muerte de un joven al que rescataron de un río de Pontevedra

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

España invitará a Delcy Rodríguez a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en noviembre en Madrid

Las derechas tumban por tercera vez la prórroga de alquileres y la incertidumbre regresa para millones de inquilinos

Tesh Sidi, diputada de Sumar que gana 79.000 euros al año: “Tengo que compartir piso”

Conclusión del accidente de Adamuz: la CIAF dice que se rompió el carril y descarta anomalías previas en los trenes

Enfado en el PNV después de que el PSOE compartiese una foto elaborada con IA de Aitor Esteban lanzándose a una piscina: “Es indecente”

ECONOMÍA

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

Andrés Millán, abogado: “Puedes ganar dinero si avisas de herencias que no tienen heredero”

El puente más largo del mundo: se cruza en 40 minutos en coche y costó 17.000 millones de euros

¿Qué pasará con los inquilinos que han solicitado la prórroga del alquiler tras ser tumbada en el Congreso?

Una aerolínea británica entra en liquidación tras solo tres años de nacer: culpa a la crisis del combustible y al aumento de costes

Más de siete millones de trabajadores cobran menos del salario mínimo y las mujeres representan el 55% de la precariedad laboral

DEPORTES

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Rafa Jódar ya se codea con la élite: acaba con Kopriva y se cita con Sinner en los cuartos de final del Mutua Madrid Open

Sinner carga contra los horarios del Mutua Madrid Open: “Dos partidos a partir de las 20 horas es demasiado tarde”

Un jugador promete invitar a todo el estadio del VfB Stuttgart a una cerveza si se clasificaba para el Mundial y ya ha puesto fecha tras conseguirlo

Sinner firma la victoria ante un combativo Norrie y certifica su pase a cuartos de final del Mutua Madrid Open

El árbitro Marciniak, sobre la polémica en el partido de Champions entre el Inter y el club azulgrana: “Mis decisiones fueron a favor del Barça y el VAR me corrigió”