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Jueza deja libre al conductor detenido por el accidente mortal de Ontinyent(Valencia) con retirada de pasaporte y carnet

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La jueza de guardia de Ontinyent (Valencia), al frente de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción de dicho Tribunal de Instancia, ha acordado, de conformidad con lo solicitado por el ministerio fiscal, la libertad provisional, con medidas cautelares, del conductor detenido por la muerte de dos ocupantes de su vehículo, tras precipitarse al río Clariano el pasado domingo.

El conductor deberá comparecer mensualmente para firmar en sede judicial y se ha acordado la retirada del carné y del pasaporte, prohibición de salida del territorio nacional, y la inmovilización del vehículo, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

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La jueza considera, como sostiene la acusación pública en su informe, que no concurren en este caso los requisitos para adoptar una medida cautelar más gravosa como la prisión provisional, ya que no aprecia riesgo de fuga en el detenido, quien carece de antecedentes penales y tiene arraigo en el territorio.

En el accidente fallecieron un hombre de 45 años y una mujer de 41 mientras que el conductor, la tercera persona que viajaba en el coche, dio positivo en el control de drogas, por lo que fue detenido por la Guardia Civil.

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Los hechos ocurrieron sobre las 17.30 horas en la zona del puente del Camí del Carril, donde el vehículo cayó al río. Hasta el lugar se movilizaron, por parte del Consorcio de Bomberos, tres dotaciones de los parques de Xàtiva y Ontinyent, sargento de Alzira, rescatadores GERA y helicóptero con médico a bordo.

También acudieron dotaciones del Consorcio de Alicante por protocolo de actuación en zonas limítrofes entre ambas provincias. Los efectivos tuvieron que extraer del interior del vehículo a las tres personas. El conductor también fue asistido por hipotermia y dolor cervical.

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